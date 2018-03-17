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中央社

狠心嫂嫌隙水泥封屍小姑 殺人罪送辦

中央社2018/03/17 19:58
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市發生姑嫂不合的水泥封屍慘案，警方今天傍晚依殺人罪嫌將嫂嫂張女移送法辦。凶嫌的丈夫情緒崩潰，不解妻子行凶動機，一度質問「為什麼殺我妹妹？」

38歲的張女傍晚被移送至新北地檢署複訊，面對媒體追問「是否還認為小姑該死？」、「有無後悔」、「有無話跟小姑說」都沒有回答。她的先生隨後前往地檢署時面對鏡頭頻頻閃避不發一語。

全案曝光後，因已深夜唯恐擾鄰，上午開始開鑿。檢警與葬儀社人員擔心破壞遺體與現場跡證，以電動鎚鑿、破碎機及切割器破壞，前後長達2個多小時，始鑿出趴在地上的葉女遺體，送往殯儀館由檢方會同法醫相驗。

新北市警局新莊警分局偵查隊長張俊明說，依張女供詞，逐一調閱監視器與訪查相關商家當事人，發現張女不滿未婚的小姑電話娘家騷擾，13日行凶後，連續3天分3次騎機車前往住家附近的五金行買小包裝水泥回家。

從監視器畫面，張女騎機車回家時企圖避開監視器，回到家脫下外套後停車。張俊明說，經查凶嫌一共買了30包水泥，但封屍過程分3天。為何這段時間都沒有被發現，警方也感到納悶。

警方鑑識人員調查，依張女供詞13日行凶當天持啞鈴先重擊小姑的前額，見小姑還有氣息，再將她拖到浴室，將頭埋進浴盆水中溺斃氣絕才鬆手。包括客廳、浴室、死者房間都是第一現場。

凶案發生4天後，因死者任職的公司找不到人，打電話到家裡詢問，葉女的哥哥昨晚報警協尋。警方受理後請葉男返家查看妹妹臥房有無線索，卻赫然發見房間角落、靠近窗戶邊地上，砌有一座可疑的水泥塊，才讓案情曝光。

原先死者公司找人時，葉男以為妹妹出遠門，凶嫌也宣稱不知道，一家人伴屍4天。直到警方上門，陪同的張女還淡定說「我也不知道那是甚麼」。經帶回警局訊問，張女才坦承「是我殺的，人我埋的」，葉男當下情緒崩潰喊「為什麼殺我妹妹？」

警方調查，葉女頭顱遭啞鈴砸破流血，凶嫌以毛巾、棉被包裹，以水泥澆灌死者覆蓋身上，完整封住整具遺體。期間怕有味道傳出，還以精油遮掩味道，避免同住的老公、小孩發現。由於死者頭部有明顯遭鈍器敲打的傷痕，確實致命死因還待進一步釐清，全案依殺人罪嫌法辦。(編輯:孫承武)1070317

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