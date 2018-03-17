台旅法通過 陸學者：衝擊中美與兩岸關係

（中央社記者邱國強北京17日電）針對「台灣旅行法」由美國總統川普簽署生效，中國國際問題研究院研究員郭憲綱認為，法案本身內容加上川普簽署生效的舉動，都將對中美關係及兩岸關係產生衝擊，北京勢必還擊。

郭憲綱在受訪時表示，中美關係目前雖處於經貿摩擦的陰影中，但基於台灣議題是中國大陸的核心利益，加上經貿問題恰好也是川普政府的痛處，中國大陸自然可以用來反制，對白宮形成壓力。

他說，美國一直在意的，是中國大陸對美國長年享有鉅額貿易順差，中國大陸因此需要規劃一些對美採購案。然而，中國大陸只要以技術方式緩一下，這些採購案就可能受到影響。