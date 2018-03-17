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中央社

歐擬數位稅反制美 如何化內部岐見受矚

中央社2018/03/17 20:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）歐盟傳下週端出「數位稅」對付美國科技巨擘，全球關注歐美貿易摩擦升溫，不過這並非歐盟首次擺出課稅姿態，過去數年對此內部岐見甚深，這次能否達成共識尚待觀察。

為回擊美國總統川普開徵鋼鋁關稅，傳出歐盟可能實施數位稅計畫，針對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房網與優步（Uber）等大型跨國公司在歐盟境內的整體收入徵稅，並將稅率定於2%到5%間。

這項消息使得全球關注歐盟貿易摩擦升溫，但事實上歐盟多年以來都想對美國大型跨國公司課稅，但也因內部成員國有岐見而仍未能實施。

根據歐盟法令，谷歌和臉書等美國科技大廠可以在任何歐盟成員國申報所得，因此這些公司選擇向愛爾蘭、荷蘭或盧森堡等低稅率國家申報以避稅，對此法國向來力主讓網路巨頭多繳稅。

歐盟在2014年就曾表示：「唯有讓這些跨國企業的子公司繳納他們應付的稅款，同時沒有享有等同隱藏性補貼的優惠待遇，才能達到公平原則。」

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）2017年上任後，法國主導提出一項歐盟應對企業總收入課稅想法，但當年9月歐盟財長會議上，愛爾蘭、盧森堡等國憂心增稅將會損及各自企業，這項想法未能在28個會員國中達成共識。

但歐盟主管經濟事務執委莫斯柯維奇（PierreMoscovici）今年2月再表示，3月底前將提出針對網路巨擘的稅改計畫，以讓他們在營利的國家繳稅為目標；隨後他則再預告公布日期是3月21日。

在川普決定開徵鋼鋁稅後，歐盟能否趁此機遇說服整合成員國，以數位稅反擊美大型跨國企業，成為全球關注議題。（編輯：王同禹）1070317

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