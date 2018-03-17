人間條件台中戶外開演 逾2萬觀眾沉醉

（中央社記者汪宜儒台中17日電）由吳念真執導的綠光劇團台灣野台戲劇工程「人間條件」戶外演出，今晚前進台中圓滿劇場，8千個座位在開放10分鐘後宣告滿座，架有500吋大螢幕的現場草坪區也擠得水洩不通，估計有超過2萬民眾觀賞。
在「人間條件」開演前，有一段「戲前戲」，台中市長林佳龍登台演出「市長」一角，與劇中的新興里里長、綠光劇團製作人李永豐寒暄話家常，最後還被李永豐突如其來的熱情強吻嚇到說不出話，惹得全場觀眾爆笑不已。
「人間條件」是吳念真創作於2001年的作品，也是他跨足舞台劇編導的處女作，透過如實、家常的對白筆調，與不炫技、不花俏的導演手法，讓劇中情節以最自然的方式緩緩推進，撩動也療癒著觀眾的心。
全劇以一個里長服務處為背景，透過里長一家、各家里民在裡頭發生的大小事，以及里長母親為了報恩而離奇還魂、附身孫女的靈異事件，藉此串起專屬台灣人的溫暖人情，描繪錯落在日常生活裡、人間的喜怒哀樂。
吳念真認為，戲劇的精華來自生活，也只有源自生活的情節才能感動人：「我就是要寫一個里長伯的故事，讓裡頭充滿了生活的細節，我期待這樣的作品是阿公、阿嬤，每個人都看得懂的，更希望有一天這樣的舞台劇都可以搬到廟口演出。」
去年，台灣野台戲劇工程啟動，宣告將「人間條件」搬到戶外演出，吳念真開始自己的人間圓夢旅程，首場12月9日在高雄衛武營演出，超過2萬觀眾擠爆衛武營都會公園中央草坪。今晚在台中圓滿劇場，綠光劇團估計有近2萬5000觀眾，現場人山人海，再破紀錄。
「人間條件」由李永豐、黃韻玲、唐美雲、陳竹昇等人領銜主演，台中場的中場節目更邀請到第21屆金曲獎最佳台語專輯的得主嚴詠能，率領「打狗亂歌團」與新營太子國中電音三太子團共襄盛舉。
綠光劇團台灣野台戲劇工程「人間條件」戶外演出未來將巡迴台南、桃園、台北、屏東，3月24日在新營區體育場田徑場，相關資訊可洽綠光劇團臉書粉絲專頁。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070317