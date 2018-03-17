人間條件台中戶外開演 逾2萬觀眾沉醉

（中央社記者汪宜儒台中17日電）由吳念真執導的綠光劇團台灣野台戲劇工程「人間條件」戶外演出，今晚前進台中圓滿劇場，8千個座位在開放10分鐘後宣告滿座，架有500吋大螢幕的現場草坪區也擠得水洩不通，估計有超過2萬民眾觀賞。

在「人間條件」開演前，有一段「戲前戲」，台中市長林佳龍登台演出「市長」一角，與劇中的新興里里長、綠光劇團製作人李永豐寒暄話家常，最後還被李永豐突如其來的熱情強吻嚇到說不出話，惹得全場觀眾爆笑不已。

「人間條件」是吳念真創作於2001年的作品，也是他跨足舞台劇編導的處女作，透過如實、家常的對白筆調，與不炫技、不花俏的導演手法，讓劇中情節以最自然的方式緩緩推進，撩動也療癒著觀眾的心。