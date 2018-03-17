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娛樂

謝欣穎誤觸男人禁地　李國毅「起」反應

記者吳維書／台北報導2018/03/17 20:58
▲謝欣穎（左）誤觸男人禁地，李國毅起反應。（圖／台視提供 , 2018.3.17）
▲謝欣穎（左）誤觸男人禁地，李國毅起反應。（圖／台視提供 , 2018.3.17）

藝人李國毅、謝欣穎參加18日播出的台視《台灣名人堂》，兩人身為愛奇藝戲劇《1006的房客》主要演員，分別首次嘗試律師與記者的角色，劇中有一場謝欣穎誤觸李國毅「禁地」的戲，他大方表示，「因為對手是謝欣穎，所以讓我很安心去呈現『正常男人會有的反應』。」不同於李國毅的坦然，謝欣穎笑說：「那場戲我就是瘋狂笑場。」

謝欣穎提到那場親密戲，表示因為當時躺在李國毅胸膛上，他為配合劇情會發出一些「很詭異的聲音」，讓謝欣穎害羞地說：「因為靠很近，聽得太清楚才忍不住笑場。」如此之外，面對動輒數頁的台詞，敬業的李國毅在家猛背劇本，一度讓媽媽誤以為他中邪了，他解釋說：「我不喜歡耽誤大家時間，我是會給自己很大壓力的人，兩個禮拜前就會在家裡準備好，到現場也是不斷念念有詞，像發瘋了一樣。」


▲李國毅、謝欣穎身為《1006的房客》主要演員。（圖／台視提供 , 2018.3.17）

飾演記者的謝欣穎則爽朗坦承，「我的口條不好，所以那陣子一起床就是不停的看新聞，希望能夠更加投入到角色裡。」她也感性表示，對於當「明星」這件事還不適應，「以前只知道演員就是把戲演好，但現在不只是要把戲演好，還要給社會大眾好的觀感，不能有任何瑕疵，就像十全十美的明星。」這點讓個性大喇喇的謝欣穎直呼：「我到現在還不是很能理解。」

關鍵字台灣名人堂李國毅謝欣穎1006的房客
陳志朋解放身心　光著XX搖擺錄唱

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