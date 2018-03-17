豐商笑話戰術奏效 朝高中排賽5連霸邁進

（中央社記者李晉緯台北17日電）尋求HVL男甲5連霸的豐原高商，今天在4強戰面對內湖高工時一度放不開，在教練使出「笑話戰術」讓球員放鬆後，終於展現應有水準，以直落3擊敗內工進到冠軍戰，朝5連霸邁進。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女各兩場的4強戰，及5、6名排名戰。

80學年度、101學年度，兩度稱霸的台北市立內湖高工，今天在首局一度與對手僵持，無奈隊史7度封王，這次尋求5連霸的國立豐原高商，在250人加油團助威下，仍以25比18、25比16、25比15贏球拿下冠軍戰門票。