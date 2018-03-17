影／《黃金大天團》見面會　勾起鄉親懷舊回憶

▲黃金大天團劇組演員回到埔鹽鄉糯米文化風味坊舉行見面會，與戲迷們面對面，此劇也重現五０年代的台灣社會懷舊風，成為地方話題。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

垃圾可以變黃金、黃金變愛心「天天醉，沒酒不能活」的小人物陳守財也能成為八點檔主角。大愛電視台將彰化埔鹽慈濟環保回收站兩名志工的故事翻拍成電視劇《黃金大天團》，近日播映後受到熱烈好評，勾起許多人對五、六零年代的懷舊回憶，17日下午2點的見面會在埔鹽鄉糯米文化風味坊登場，劇組主要演員與真實人物一起在埔鹽糯米文化風味坊相見歡。

大愛電視台最新八點檔《黃金大天團》翻拍埔鹽鄉慈濟環保志工陳守財、楊信義和施炎騰等人的故事，在埔鹽鄉廍子村的施家古厝、百年古井等地取景拍攝；包括演員黃玉榮、馬國畢、游蕎軒、伊正、馬駿麟、林小樓、周孝虹、曹景峻等出席與影迷簽名見面會，17日下午劇組主演員與真實人物一起到埔鹽糯米文化風味坊主角們風趣有獎問答與影迷互動笑聲連連現場溫馨。



▲黃金大天團劇組演員回到埔鹽鄉糯米文化風味坊舉行見面會，與戲迷們面對面，此劇也重現五０年代的台灣社會懷舊風，成為地方話題。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

戲裡主角本尊施炎騰師兄說明埔鹽環保站用回收枯木裝飾掛滿環保回收物叫黃金樹同時也教現場觀眾好記可回收物的口絕，伸出你的雙手、珍愛我們的地球，瓶瓶罐罐紙電1357，（玻璃瓶罐 紙類 電池 衣服 三c產品 五金 其他可回收的讓它延續物命）疼惜大地愛護地球。



▲黃金大天團劇組演員回到埔鹽鄉糯米文化風味坊舉行見面會，與戲迷們面對面，此劇也重現五０年代的台灣社會懷舊風，成為地方話題。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

多名環保志工的故事翻拍成電視劇《黃金大天團》，今日相見歡見面會現場觀眾熱情受好評，演員林小樓說拍這部戲也勾起許多的懷舊，鄰里居民凝聚的好地方時光倒回到阿公阿嬤的年代（庄咖甘阿店），施炎騰說看到飾演自己父親的伊正除了顧仔店，還要為了村民生計做了很多樣工作，尤其五、六零年代全村人一起到家中看電視的畫面，許多童年回憶都湧上心頭。



▲黃金大天團劇組演員回到埔鹽鄉糯米文化風味坊舉行見面會，與戲迷們面對面，此劇也重現五０年代的台灣社會懷舊風，成為地方話題。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

戲裡主角之一的施棋然師兄說其實他爸爸媽媽很早就過世，留下那土地豬舍想說空者也是空者，既然沒辦法孝順到父母、就把那空下來豬舍，來為地球盡一份心力給慈濟無償使用，做環保教育站發揮教育功能。



▲黃金大天團劇組演員回到埔鹽鄉糯米文化風味坊舉行見面會，與戲迷們面對面，此劇也重現五０年代的台灣社會懷舊風，成為地方話題。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

來自和美鎮蔡先生說因有看這部黃金大天團連續劇很有教育性，志工對大地的疼惜做環保、及施棋然師兄對父母雖然無法盡孝道，但能把父親留下地豬舍做為更有意義地事很感動今天特地從和美開車過來。

大愛電視台最新八點檔《黃金大天團》翻拍埔鹽鄉慈濟環保志工陳守財、楊信義和施炎騰等人的故事，故事中鮮活呈現社會小人物真實生活悲喜，藉此傳遞「邁出正確的第一步，人生就從黑白變彩色」。



▲黃金大天團劇組演員回到埔鹽鄉糯米文化風味坊舉行見面會，與戲迷們面對面，此劇也重現五０年代的台灣社會懷舊風，成為地方話題。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

陳守財回憶說，家中三兄弟都貪杯愛喝酒，酒後經常吵架，一家子鬧得雞犬不寧，他很感謝老婆「設計」他進慈濟，做環保回收、分類，逐漸忘記要喝酒這件事。他也感慨，以前在一起喝酒的（酒伴）本想邀另外兩人一起做環保，不料其中一人喝壞身體，不到40歲就往生，另一人也經常進出醫院，無來做回收。