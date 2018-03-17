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娛樂

GLAY合體五月天飆唱　將捐出演唱會部分收入賑災花蓮

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/17 21:31
▲GLAY台北演唱會邀來五月天當演唱嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.17）
▲GLAY台北演唱會邀來五月天當演唱嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.17）

日本搖滾天團GLAY今（17）日在台北小巨蛋開唱，更請到台灣搖滾天團五月天當任嘉賓，兩天團在安可時齊表演〈Dancin’ Dancin’〉讓現場High到全體起立，8000名歌迷手上更舉著印有「TAIWAN LOVE GLAY」手幅，場面相當壯觀。而五月天將在5月19、20日登東京武道館開唱，主唱也問阿信，屆時能否找GLAY去當嘉賓，表示想還今天的人情，怪獸跟阿信阿莎力回：「那當然！」足見兩團的好情誼。

在主唱TERU的介紹下，五月天成員一一登場，兩團一起表演合作曲〈Dancin’ Dancin’〉，表演完後TERU表示，以演唱會為契機結交世界各地的歌迷是一件很棒的事，但卻打趣說：「如果你們要喜歡阿信，我是會阻止的！」相當逗趣，不過他們也提到，在5月19、20日，五月天即將登東京武道館開唱，主唱詢問：「能不能也找我去唱啊？跟今天一樣還人情！」五月天成員相當歡迎，立刻回答：「那當然！」


▲GLAY台北演唱會邀來五月天當演唱嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.17）

兩天團表演完後，GLAY也跟五月天約喝酒，說：「下次一起開喝！一起乾杯喔！」在歡送五月天離場後，怪獸與GLAY再度重現去年在金曲獎上表演的〈誘惑〉，逗趣的是，怪獸跟TAKURO更拿著互相贈送的琴飆彈，讓現場HIGH到不行。

演唱會最後，TERU表示日本地震時受到很多台灣人的幫助，想到上個月花蓮嚴重的災情，透露很想為台灣做些什麼，「希望能捐出這次演唱會的部分收入」，令人相當感動，但逗趣的是，他們昨天才現學台語「母湯跳（不要跳）」，結果今天立刻忘記，當JIRO準備要跳時被主唱制止，場面超爆笑。GLAY今晚演唱會票房售出九成，共計8000名歌迷前往朝聖，進帳2200萬台幣，結束完台北場後，他們將在3月24日於香港亞洲國際博覽館舉辦演唱會。


▲GLAY主唱TERU與五月天阿信同台飆歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.17）


▲GLAY台北演唱會邀請五月天的怪獸一起同表演〈誘惑〉。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.17）

關鍵字glay五月天
GLAY演唱會　五月天友情大合體姜成勳破粉絲驚喜　再送7套原味衣

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