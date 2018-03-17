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中央社

戲台咖誕生新角色 戲台貓特展登場

中央社2018/03/17 21:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳婕翎、黃瑞弘台北17日電）國家戲劇院藝文空間「戲台咖」，誕生新角色「戲台貓」，特展今天登場。「戲台咖」負責人周奕成表示，未來計畫為「戲台貓」打造專屬繪本，甚至讓「戲台貓」搬上舞台。

「戲台貓」故事設定是一群住在戲劇院縫隙裡的貓，30年耳濡目染，成為愛上戲劇的貓精。「戲台貓」象徵「舞台無名英雄」，在觀眾看不到的黑暗「貓道」付出，像貓一樣腳步輕盈、默默支撐劇場。

畫出這群不同造型「戲台貓」的是台灣藝術家陳潔（日告），他在特展開幕記者會表示，動物是他生命中重要的一塊，9隻「戲台貓」中，他最喜歡坐在宇宙球體、安靜看著過去與未來的「編劇貓」，「他可以隨時躲進球體中隔離外界，我將自己投射在它身上」。

談起希望「戲台貓」如何走入觀眾心中，陳潔（日告），說，除了「擬人」、「科幻」外，期望觀眾注意到他對細節的重視：「細節會留下創作者對於時間的感受。我希望觀眾可以花一點時間，停留在作品前，感受彼此生命經驗的連結。」

陳潔（日告），的妻子徐思寧說，從旁看著丈夫創作「戲台貓」的過程，她感受到細節所留下的生命痕跡，「即便你不認識這個人，也能從細節中看到他的生活經驗」。

周奕成表示，期待透過特展，讓更多人認識劇場人樣貌。他坦言目前「戲台貓」僅是一個概念，將繼續與陳潔（日告），合作，未來為「戲台貓」打造專屬繪本，甚至讓「戲台貓」搬上大舞台。

「戲台咖」是國家戲劇院地面層的藝文服務空間，包括「戲台市集」、「戲台茶館」、「戲台書店」、「戲台咖啡」、「戲台酒館」、「戲台小舖」等6個空間。（編輯：黃瑞弘）1070317

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