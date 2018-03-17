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中央社

台上人間笑鬧伴觀眾 台下人間進行式

中央社2018/03/17 21:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台中17日電）綠光劇團「人間條件」搬往戶外野台演出，藉著吳念真筆下白描的人間事，撩動、療癒著台下觀眾的心。不為人知的是，台上笑鬧演繹人間事的演員，台下正同時領略咀嚼著自己的人間進行式。

人生在世，誰人的心裡無痛無傷，看戲，很多時候是療癒，看著別人的故事，默默哭著自己的痛，與劇中角色交流著相近的感受，藉以得到一絲依靠。

在綠光劇團「人間條件」台灣野台戲劇工程前進台中圓滿劇場演出前，製作人、同時也是主演里長一角的李永豐，才剛遭逢二哥突然離世的痛；演出檳榔西施一角的鍾欣凌，前一週也才剛處理完父親的告別式。

偏偏，這戲的基調輕鬆歡快，以插科打諢的笑鬧對白串起人生在世所有哀怒喜樂與煩惱傷痛。對演員來說，台上與台下的人間故事如此真實相近，是挑戰，也是一種另類的戲劇治療，在正式裝扮後，敬業登台，滿足觀眾；卸妝下戲後，再默默咀嚼著自己落下的感受。

正式演出前一晚，平時大剌剌的李永豐在彩排後拉著演員們兜成一圈，感性地說：「我們要好好珍惜，今天還能在這裡、在一起演戲，下一刻，誰會發生什麼事，不會知道，這真的是人間條件，我們每一個人活在世上都必要的人間條件。」

台上台下，戲裡戲外，所有人都活著自己的「人間條件」，編導吳念真看著這些演員，滿是心疼。他回想起2001那年，是「人間條件」首演，該年年底，劇團另一部「青春小鳥」也正籌備演出。

「首演前三天，我弟弟阿東走了，那天要排練，我記得李永豐衝到停車場抱著我哭，說：『我們不要演了，演出取消。』他知道我痛。」但吳念真堅持，不要取消，「雖然情緒還在那，可是演出會讓人全神貫注，說是暫時忘記也好、逃開也好，但我認為那是一種戲劇治療，台上的演出會療癒觀眾，其實也療癒了自己。」

面對這些人間條件的進行式，吳念真說：「人生，本來就是如此。」（編輯：劉政權）1070317

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