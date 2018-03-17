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中央社

柯建銘：從政25年 最敬佩林錦芳彭淮南

中央社2018/03/17 21:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北17日電）民進黨團總召柯建銘今天表示，他從政25年，已故前司法院秘書長林錦芳、前央行總裁彭淮南，是他最為感動及敬佩的兩人。每一條法案、預算案審查前、審查中，林錦芳總帶著司法院團隊，不厭其煩說明。

曾獲提名司法院副院長的前司法院秘書長林錦芳，於2月15日、除夕夜因病辭世，告別式於16日舉行。

柯建銘稍早在臉書上發文表示，林錦芳在2016年8月14日婉辭司法院副院長提名後到辦公室看他，他心中準備聽其訴怨被攻擊、抹黑之事，但驚訝的是，已無職務在身的林錦芳，卻是來溝通說明預算，而談及己辱，林錦芳只說「公道自在人心」。

柯建銘表示，這種有始有終的敬業精神，讓他想起過年前彭淮南到辦公室辭行時，最後懇託所言「央行就如我的生命、我的小孩，拜託柯總召仍一本初衷，以後好好照顧央行及新任楊總裁。」他說，他從政25年，唯此林錦芳、彭淮南最為感動及敬佩。

柯建銘表示，2010年10月，林錦芳接任司法院秘書長，是司法院史上首位女性秘書長，任期6年。這6年大多是國民黨執政期間，在林錦芳努力、溝通下，立法院通過有關司法院法案共56案，是司法院有史以來通過最多法案的一段時間，如法官法、家事事件法等。

柯建銘說，他個人從政25年，當民進黨團總召甚久，今回想最常到他辦公室串門子，以林錦芳為第一人。

他說，每一條法案、預算案審查前、審查中，林錦芳總是帶著司法院各廳長的團隊，不厭其煩的說明。林錦芳的特殊風格，優雅、俐落、堅持、耐煩、不慍不火，法案的溝通就是如此，因林錦芳要面對的不只立法院，還有與司法院常持不同意見，甚而對立的法務部。（編輯：張均懋）1070317

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