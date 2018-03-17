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政治

宜蘭選情撲朔迷離　陳歐珀提名後　陳金德發言起疑

記者王鼎鈞／綜合報導2018/03/17 21:40
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宜蘭縣長選情撲朔迷離，國民黨擬參選人、羅東鎮長林姿妙陷入「不會批公文」風波，而民進黨已於上周提名立委陳歐珀參選，但代理縣長陳金德17日的發言，卻讓人感到是否還會有所變化。

民進黨中執會14日提名陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，但代理縣長陳金德卻在前一天出國；有意參選縣長的冬山鄉長謝燦輝甚至表示不排除退黨，參選議員；宜蘭縣議會議長陳文昌亦有但書，期待5月20日前，陳歐珀民調能追平對手，否則希望黨中央重新思考勝選之路。

陳金德返國後，參加宜蘭縣醫事人員新春聯誼餐會時說，宜蘭未來的掌舵者，誰來當縣長，會影響到宜蘭未來的發展，非常重要，坦白講 ，這跟黨派無關，跟政黨也無關，誰來當縣長對宜蘭的發展會很重要，有可能是一個好的方向，有可能是一個黑暗的年代，黑暗的4年，所以一直很憂心 。

陳金德表示，所以他在這裡跟各位報告，任何對宜蘭縣縣政發展是能夠正面的，任何可以防止宜蘭縣縣政發展掉入一個黑暗期，任何方法，任何可能，「我跟各位都一樣 ，都會盡量去嘗試，任何時間，任何可能，任何方法，我們都會去爭取，都會去嘗試，目的是為了防止宜蘭掉入深淵」。

陳金德說，「還有時間」，在這裡跟各位報告這件事；江聰淵（宜蘭市長，競選連任）加油，謝謝大家。

關鍵字陳歐珀陳金德林姿妙陳文昌謝燦輝
不管「四不」　阿扁上台擁抱陳致中

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