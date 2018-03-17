宜蘭選情撲朔迷離　陳歐珀提名後　陳金德發言起疑

宜蘭縣長選情撲朔迷離，國民黨擬參選人、羅東鎮長林姿妙陷入「不會批公文」風波，而民進黨已於上周提名立委陳歐珀參選，但代理縣長陳金德17日的發言，卻讓人感到是否還會有所變化。

民進黨中執會14日提名陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，但代理縣長陳金德卻在前一天出國；有意參選縣長的冬山鄉長謝燦輝甚至表示不排除退黨，參選議員；宜蘭縣議會議長陳文昌亦有但書，期待5月20日前，陳歐珀民調能追平對手，否則希望黨中央重新思考勝選之路。

陳金德返國後，參加宜蘭縣醫事人員新春聯誼餐會時說，宜蘭未來的掌舵者，誰來當縣長，會影響到宜蘭未來的發展，非常重要，坦白講 ，這跟黨派無關，跟政黨也無關，誰來當縣長對宜蘭的發展會很重要，有可能是一個好的方向，有可能是一個黑暗的年代，黑暗的4年，所以一直很憂心 。