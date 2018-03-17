NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈保3、4名　吳俊雄想率金酒闖次輪富邦新秀陳仕朋　4局無失分奪勝理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

為習近平連任造瑞雪？北京清晨人工增雪

中央社2018/03/17 21:40
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北17日電）北京降下入冬初雪，遇上中國全國人大選舉國家主席，官媒央視報導時刻意提到瑞雪的吉祥氣氛，網民卻質疑這雪「下得可疑」。北京氣象局也說，今天早晨進行了人工增雪作業。

習近平和王岐山今天分別當選新任中國國家正副主席，習近平還是以全票2970票連任國家主席及國家軍委主席。

中國官媒央視網發表評論，先說「瑞雪如約降臨京城」，再全力捧習，稱習近平是「新時代中國特色社會主義的開創者、實現中華民族偉大復興中國夢的領航者、國家的掌舵者、人民的領路人」。

中國環保部長李干杰今天下午在記者會上也表示，「今天是個好日子，久旱逢甘露、瑞雪兆豐年。」然後重述了習近平全票當選為國家主席、國家軍委主席的消息。

北京先前已經連續長達145天無有效降水，今天卻突然降下連氣象預報都沒預測到的雪，不少媒體和網民都議論紛紛，有人懷疑這雪下得很可疑，有可能是製造出來的。

造雪消息雖未獲直接證實，但北京市氣象局官方微博「氣象北京」今天卻發布了一段影片，表示今天早晨在昌平區，根據天氣條件在延壽大黑山進行了「人工增雪作業」。

環球網的微博上也轉發了這段影片，還評註：「知道這雪為什麼越下越大了吧？」

不過，無論是北京氣象局發布的影片，還是環球網的貼文，都已將網民留言的功能關閉。（編輯：張淑伶）1070317

戲台咖誕生新角色 戲台貓特展登俄以牙還牙驅逐外交官 英稱早料

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan