為習近平連任造瑞雪？北京清晨人工增雪

中國環保部長李干杰今天下午在記者會上也表示，「今天是個好日子，久旱逢甘露、瑞雪兆豐年。」然後重述了習近平全票當選為國家主席、國家軍委主席的消息。

中國官媒央視網發表評論，先說「瑞雪如約降臨京城」，再全力捧習，稱習近平是「新時代中國特色社會主義的開創者、實現中華民族偉大復興中國夢的領航者、國家的掌舵者、人民的領路人」。

習近平和王岐山今天分別當選新任中國國家正副主席，習近平還是以全票2970票連任國家主席及國家軍委主席。

（中央社台北17日電）北京降下入冬初雪，遇上中國全國人大選舉國家主席，官媒央視報導時刻意提到瑞雪的吉祥氣氛，網民卻質疑這雪「下得可疑」。北京氣象局也說，今天早晨進行了人工增雪作業。

北京先前已經連續長達145天無有效降水，今天卻突然降下連氣象預報都沒預測到的雪，不少媒體和網民都議論紛紛，有人懷疑這雪下得很可疑，有可能是製造出來的。

造雪消息雖未獲直接證實，但北京市氣象局官方微博「氣象北京」今天卻發布了一段影片，表示今天早晨在昌平區，根據天氣條件在延壽大黑山進行了「人工增雪作業」。

環球網的微博上也轉發了這段影片，還評註：「知道這雪為什麼越下越大了吧？」

不過，無論是北京氣象局發布的影片，還是環球網的貼文，都已將網民留言的功能關閉。（編輯：張淑伶）1070317