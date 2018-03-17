影／扁衝撞中監「四不」　上台擁抱力挺陳致中

前總統陳水扁17日晚，出席兒子陳致中在前鎮區憲德宮舉行「溫暖挺正義」造勢晚會，現場群眾歡呼聲中站到台上致贈好彩頭，父子倆也深情擁抱，獲得全場熱烈喝彩，有不少支持者高喊，致中加油、阿扁加油。中監雖准陳水扁到中場，但也要求他需遵守不上台、不演講、不談政治、不接受採訪，現場需有醫師陪同。



▲陳水扁出席陳致中造勢晚會，上台為兒子加油打氣。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.17）

陳水扁在今晚七點許到場，阿扁走向舞台短短約150公尺路，硬是走了15分鐘，才勉強擠入舞台前座位。進場後坐在造勢會場第一排，面露微笑看著舞台。陳致中上台時表示，此次是場硬戰，相較於黨內其他5名競爭者，自己沒有資源，只能靠腳踏實地打拚。



▲陳水扁出席陳致中造勢晚會，上台為兒子加油打氣。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.17）

陳致中團隊指出，事前並不清楚阿扁會有上台橋段，但陳前總統應該是為了挺自己兒子致中，陳水扁在一上台時，就在嘴上比了個「拉起拉鍊」的動作，示意今天在台上不能發表演講。而前總統陳水扁出席陳致中造勢晚會，也在台上為兒子加油打氣。晚會的最後，阿扁也給予兒子一個深深擁抱。而晚會在8時30分結束，阿扁全程待1小時22分，沒有超過中監所約束的1.5小時。



▲阿扁到場力挺兒子陳致中參選高雄市議員。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.17）



▲前總統陳水扁出席陳致中造勢晚會。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.17）



▲陳水扁上台給兒子陳致中送上大擁抱。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.17）