企排／台電力克國訓　奪隊史第8冠

企業13年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰，年度最後一天賽事17日於屏東縣立體育館登場，一早屏東的天氣與場內球迷歡呼聲一般火燙。台電女排勢如破竹，屢屢在網前攔截成功，終場以直落三（25：12、25：16、25：22）力捧隊史第六座挑戰賽冠軍獎盃。男子組台電與國訓上演精采對決，整場比賽砲聲連連，雙方在第二戰第三局間更是十二度打平，台電將戰線延長至晚間比賽。冠軍爭霸最終戰Game3，台電挺住壓力，在主砲黃建逢與王明浚強勢攻擊下，局數比3：1（24：26、25：17、25：20、26：24），在主場順利封王。

冠軍戰第二戰擁有主場優勢的台電男排攻擊火力如同南臺灣的太陽一樣猛烈，隊長張善源、王前鑌通力合作，多次網前截擊氣勢如虹，國訓部分替補舉球員陳嘉榆多次精彩助攻回應對手。第三局雙方持續好手感，局間十二度戰成平手，最終台電以34：32取得關鍵第三局，終場局數比3：1（25：13、22：25、34：32、25：21）贏得勝利。

晚間七點最終對決國訓中心以技巧性的網前攻擊先馳得點，擺出隊長許美中、人氣雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏三人攔網佔位，多次於網前截擊成功，第一次技術暫停國訓以8：4暫時領先，暫停回來台電經由精彩跳發攻擊拉近距離19：21兩分落後，仍不敵國訓佈下的嚴密防守，該局國訓以26：24拿下。第二局戰局風雲變色，台電由季賽攻下337分的主砲黃建逢與王明浚持續猛烈攻勢，第二次技術暫停16：10六分領先，國訓接連跳發失誤，台電扳回一城。進入關鍵第三局，國訓延續戰術試圖點球攻擊，台電嚴密陣線攔下以8：6小幅超前，雙方你來我往飛撲、攔截好球不斷，台電在黃建逢發揮下，25：20取得第三局。第四局雙方持續陷入僵局，十二度平手，國訓在巧妙戰術運用下，第二次技術暫停16：14小幅領先，台電隊長張善源多次從後排躍起扣殺，率領台電26：24鎖定勝利。最終台電以3：1（24：26、25：17、25：20、26：24），主場拿下隊史第八冠。

企排唯一全勤生台電男排陳保宏表示：「真的非常珍惜這批隊友，這個冠軍是大家一起拼出來的，我以台電為榮！今年可能是自己的最後一年，打了企聯13年，都沒時間好好陪家人，對家人有點抱歉，退役之後希望可以好好陪家人。」國訓中心教練陳一富提到：「今天選手們整體表現都在水準之上，只有發球失誤多一點。今天舉球員陳嘉榆表現也是可圈可點，以他的身形來說，每一球幾乎都已經阿輝到極限了，我以選手為榮！」企排13年在滿場加油歡呼聲中劃下句點，由台電男女排獲得最終冠軍。