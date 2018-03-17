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中央社

喊出成人限定 俄大選向年輕族群催票

中央社2018/03/17 21:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯總統大選明登場，蒲亭篤定第4度當選，締造歷史。為確保投票率不致太難看，使得當選的合法性遭質疑，網路競選活動把這次大選貼上「成人限定」標籤，向年輕族群催票。

統治俄國近20年的蒲亭（Vladimir Putin），民調支持率約70%，這次大選篤定當選，預期將連任至2024年。選前，國營媒體和蒲亭，把他打造成蘇聯解體以來，讓俄國重返穩定和驕傲的大功臣。

俄國因涉及在英國毒殺一名前雙面間諜，加上美國懲罰俄國干預美大選，祭出新制裁，而和西方國家緊張升高。

55歲的運輸經理巴巴耶夫（Sergei Babayev）在投票前夕告訴法新社：「歐美試圖要我們低頭屈服，但我們依然挺立。」

蒲亭這次打出「強而有力的總統-強大的俄羅斯」競選口號。他拒絕參加電視辯論，競選廣告也沒有新題材。

大選結果雖早已底定，但當局希望衝高投票率，強化蒲亭新任期合法性。蒲亭是俄國自史達林以來在位第二久的領導人。

獨立機構拉瓦達中心（Levada Center）民調專家岡察拉夫（Stepan Goncharov）說：「這和我們在西方看到的選舉不太一樣。」

他說：「選民置身於沒人可選的情況。如果他們想表達他們的不支持，就不會出來投票。他們把這當成（對蒲亭）的信任投票。」

當局這次催票特別鎖定年輕族群，不但推出投票所最佳自拍贈獎活動，還有搞曖昧的網路活動稱這次的大選是「成人限定」。

此外，自由派媒體「新報」（Novaya Gazeta）報導，數個城市的學生遭警告，倘若不出門投票，考試將被刁難，或甚至遭退學。

一如過去的選舉，學校和國營企業的主管也對下屬施壓，有些甚至要員工提供會去投票的親友名單。

俄國部分偏遠地區已經開始進行投票，當地的選舉委員會利用直升機和雪上摩托車運送選票。

遠東地區投票所於今天的格林威治時間20時（台灣時間明天凌晨4時）開始投票，而最晚結束的投票所是位於最西端、與俄國本土並不相連的加里寧格勒（Kaliningrad），將於明天的格林威治時間18時（台灣時間19日凌晨2時）結束投票。

根據官方民調，整體投票率預計將介於63%至67%。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070317

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