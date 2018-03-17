陳致中造勢晚會 扁上台給子擁抱

（中央社記者程啟峰高雄17日電）保外就醫的前總統陳水扁今晚出席兒子陳致中爭取議員出線造勢晚會。雖然中監要求他遵守包括不上台等「4不」原則，但晚會近尾聲他仍上台為兒子送上好彩頭，並給了一個擁抱。

陳致中晚間在前鎮區憲德宮舉行「溫暖挺正義．致中挺其邁」造勢晚會，陳水扁昨天獲台中監獄允許出席，但須遵守四不原則，不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治，另外時間不得超過1.5小時。

陳水扁晚間7時多在主治醫師陳順勝等人的陪同下拄著拐杖與陳致中進場，受到場現場支持者熱情簇擁，寸步難行，面對現場支持者熱情相挺，陳水扁不時露出笑容並揮手致意。陳水扁晚會停留一個多小時後離場，離去時同樣受到熱情簇擁。