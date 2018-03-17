陳致中造勢晚會 扁上台給子擁抱

（中央社記者程啟峰高雄17日電）保外就醫的前總統陳水扁今晚出席兒子陳致中爭取議員出線造勢晚會。雖然中監要求他遵守包括不上台等「4不」原則，但晚會近尾聲他仍上台為兒子送上好彩頭，並給了一個擁抱。
陳致中晚間在前鎮區憲德宮舉行「溫暖挺正義．致中挺其邁」造勢晚會，陳水扁昨天獲台中監獄允許出席，但須遵守四不原則，不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治，另外時間不得超過1.5小時。
陳水扁晚間7時多在主治醫師陳順勝等人的陪同下拄著拐杖與陳致中進場，受到場現場支持者熱情簇擁，寸步難行，面對現場支持者熱情相挺，陳水扁不時露出笑容並揮手致意。陳水扁晚會停留一個多小時後離場，離去時同樣受到熱情簇擁。
陳水扁出席晚會原本在台下，晚會尾聲應現場民眾要求上台，他在眾人簇擁下上台，與台上的政治人員握手致意，但他用手比劃著嘴巴得拉上，不能致詞的意思，主持人安排由他送好彩頭給兒子陳致中祝福，陳水扁並大力擁抱陳致中給予鼓勵。
晚會上，陳致中表示，參選議員，父親關心又操心，不時打電話問他跑得怎樣？民調怎樣？令他常常不敢接父親的電話。陳其邁則呼籲大家力挺陳致中，不要讓陳水扁擔心，陳致中的民調成績不要讓陳水扁沒面子。
陳致中這次在高雄市前鎮、小港區參選高雄市議員，按民進黨初選程序，高雄市要初選的6個選區，自3月19日到21日進行初選民調。晚間到場民代，還包括市議員陳政聞、蕭永達、鄭新助、羅鼎城、陳慧文，以及立委李昆澤、許智傑。(編輯:孫承武) 1070317