陳仕朋好投率悍將勝 開季搶輪值機會大

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊20歲新秀投手陳仕朋，今天官辦熱身賽對Lamigo桃猿隊後援表現亮眼，球隊後半段反攻以6比4拿勝；總教練葉君璋說，感覺他已經準備好了，很有機會擠進開季先發輪值。

葉君璋先前就曾點名陳仕朋，提到他春訓狀況佳，今年在一軍的時間應該不少，但也提出擔心他年紀輕、經驗和心態調整上可能沒辦法這麼好。

陳仕朋今天熱身賽用好表現讓教練團放心，6局球隊落後時登板後援，投4局僅被敲出2安、無失分，拿下官辦熱身賽勝投；葉君璋表示，從今天他的表現上來看，「他已經準備好了，無論球速、控球，對比賽節奏的掌握都很好」。