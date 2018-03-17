阿富汗幼童和川普同名 父親性命受威脅

（中央社喀布爾17日綜合外電報導）阿富汗一名男子在2016年為自己兒子取了和美國總統川普一樣的名字，但現今不到2歲的唐納．川普完全不知道，他「異教徒」名字在這個高度保守的穆斯林國家造成了混亂。

法新社報導，臉頰紅潤的唐納．川普（DonaldTrump）小朋友被父母如此命名，是希望他能複製川普的成功人生。

但川普小朋友身分證明文件的照片被公開貼在臉書後，如今他正處在阿富汗社群媒體風暴的核心。

一些臉書用戶甚至揚言要殺害小朋友的父親塞德（Sayed Assadullah Pooya），原因是他給了兒子一個「異教徒的名字」，同時其他人指責塞德危害兒子的性命安全。