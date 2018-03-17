足供全球每人3個巧克力蛋糕 糖市熊出沒

（中央社紐約17日綜合外電報導）拜全球兩大糖出口國泰國和印度空前豐收前景之賜，糖供應激增，全球倉庫裡的糖庫存將足以為全世界每個人做出3個巧克力蛋糕，這個數字嚇壞市場投資人。

彭博報導，全球糖供給過剩已經導致紐約糖期貨價格跌到2015年9月以來的低點，避險基金準備迎接糖價繼續失血。投資人持有6週來最大的淨空頭部位，押注價格下跌。

紐約粗糖期貨今年以來已經挫跌17%，來到每磅12.65美分，跌幅居涵蓋22種商品的彭博商品指數（Bloomberg Commodity Index）之冠。