女星151騎車狠摔毀容　林彥君驚喊「靠臉吃飯」

藝人「151」林彥君今（17）日在臉書放上騎車狠摔的臉部照片，本來甜美的臉蛋，幾乎半張臉都是瘀青，眼底還出血，相當嚇人，幸好她有放上對比照，看的出來已經逐漸復原，粉絲才放下擔心。對於這次受傷，她忍不住直喊，「我靠臉吃飯！」

林彥君在臉書寫下，「出國前一次的貓空騎乘，下坡路段遇到轉彎，覺得自己快剎不住，太緊急剎車以致於把輪胎鎖死，撇輪摔車，有片段的失憶和腦震盪，記不得自己怎麼摔的把臉摔成這樣，但我記得我有囑咐醫生把我縫得漂亮一點，我靠臉吃飯！」幸好身旁親友的支持，她逐漸好轉，「同行的朋友被我嚇死了，有的甚至目前還有騎車恐懼症不敢再騎。我謝謝那些患難見真情的家人和朋友，第一時間都來慰問和幫我禱告，陪我看醫生，要幫我燉湯，還有送藥告訴我各種偏方傷口能好得漂亮，我可以任性的執（指）使我的小老弟，媽媽並沒有告訴我以後不要再騎車了，她說從小到大她就是以我這個女兒為榮。」