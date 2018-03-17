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娛樂

女星151騎車狠摔毀容　林彥君驚喊「靠臉吃飯」

娛樂中心／綜合報導2018/03/17 22:58
▲林彥君騎車狠摔毀容。（圖／翻攝自臉書 , 2018.3.17）
▲林彥君騎車狠摔毀容。（圖／翻攝自臉書 , 2018.3.17）

藝人「151」林彥君今（17）日在臉書放上騎車狠摔的臉部照片，本來甜美的臉蛋，幾乎半張臉都是瘀青，眼底還出血，相當嚇人，幸好她有放上對比照，看的出來已經逐漸復原，粉絲才放下擔心。對於這次受傷，她忍不住直喊，「我靠臉吃飯！」

林彥君在臉書寫下，「出國前一次的貓空騎乘，下坡路段遇到轉彎，覺得自己快剎不住，太緊急剎車以致於把輪胎鎖死，撇輪摔車，有片段的失憶和腦震盪，記不得自己怎麼摔的把臉摔成這樣，但我記得我有囑咐醫生把我縫得漂亮一點，我靠臉吃飯！」幸好身旁親友的支持，她逐漸好轉，「同行的朋友被我嚇死了，有的甚至目前還有騎車恐懼症不敢再騎。我謝謝那些患難見真情的家人和朋友，第一時間都來慰問和幫我禱告，陪我看醫生，要幫我燉湯，還有送藥告訴我各種偏方傷口能好得漂亮，我可以任性的執（指）使我的小老弟，媽媽並沒有告訴我以後不要再騎車了，她說從小到大她就是以我這個女兒為榮。」


▲林彥君生性樂觀。（圖／翻攝自臉書 , 2018.3.17）

本以為林彥君會待在家裡養傷，但她接著透露，「至於我⋯⋯出事後我還是照原本的行程出國來紐西蘭玩，我有經過醫生審慎的檢查和評估，該怎麼因應突發狀況都有仔細詢問醫生，果然來是對的，紐西蘭好山好水，空氣清新，真的很適合療傷，朋友都說我是生化人好得很快，我每天起床都期待看自己臉上的變化。」她還希望這個經驗可以鼓勵其他人，「謝謝上帝讓我知道受傷人的心情，以後我更能夠同理心的幫助病痛的人，希望我正在生病的朋友，可以看到這篇文章被我鼓勵，對生命有盼望！」

關鍵字林彥君151騎車狠摔毀容
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