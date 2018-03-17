NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈喬傑立同學會　孫協志失婚被吐槽狠嫂爆夫與妹亂倫　殘殺小姑遭收押理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

企業排球聯賽 台電包辦男女冠軍

中央社2018/03/17 22:53
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者李晉緯台北17日電）台電男排今天在企排聯賽挑戰賽冠軍戰1日2勝，逆轉國訓中心，獲得男子組冠軍，女子組冠軍也由台電拿下。

企業13年甲級男女排球聯賽挑戰賽，3戰2勝制的冠軍賽今天在屏東縣立體育館進行，4日進行的冠軍戰首役，國訓中心上演「老4傳奇」逆轉獲勝，終止台電男排44連勝紀錄。台電女排則力克中國人纖。

今天國訓中心與台電男排的冠軍賽次役，雙方前兩局戰成平手，第3局你來我往，在12度打平後，台電男排才以34比32艱苦拿下，決勝局台電男排靠著嚴密攔網，以25比21拿下，最終以3比1獲勝，將男子組冠軍賽的戰線延長到第3戰。

晚間進行的冠軍決戰，台電男排首局不敵國訓中心嚴防，以24比26丟失，次局台電男排黃建逢與王明浚聯手猛攻，以25比17扳平，第3局雙方你來我往，台電男排在黃建逢有效發揮下，以25比20拿下取得領先。

第4局國訓中心在戰術有效運用下，不斷與台電男排拉鋸，但台電男排的隊長張善源多次從後排躍起扣殺得手，率隊以26比24鎖定勝利，成功抱回隊史第8座冠軍。

女子組的冠軍賽，已經1勝在手的台電女排今天無畏中國人纖陳姿雅、羅儀璟兩門重砲轟擊，靠堅實防守多次在網前攔截取分，成功的防守策略下，最終以25比12、25比16、25比22獲勝，最後以2勝0敗摘下本屆賽事后冠。（編輯：黃瑞弘）1070317

川普簽台灣旅行法意涵 學者...台片帶我去月球 獲大阪影展...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan