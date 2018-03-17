台片帶我去月球 獲大阪影展ABC獎

（中央社記者黃名璽東京17日專電）2018年第13屆大阪亞洲電影節（大阪影展）今晚公布得獎名單，台灣6部參展影片中的「帶我去月球」獲朝日電視（ABC）獎，獎金100萬日圓（約新台幣27萬元）。

帶我去月球是導演謝駿毅作品，男主角劉以豪、女主角宋芸樺。劇情描述6個高中死黨組成月球幫樂團，多年後其中5人因參加喪禮再度相聚，男主角在喪禮後遇到賣玉蘭花的神秘婆婆後暈眩倒地，醒來後發現自己回到高中畢業前3天。

朝日電視獎是參加大阪影展執行委員會的朝日電視（ABC）贊助獎項，主要以亞洲新上映電影為對象，選出最優秀且具娛樂性的作品。