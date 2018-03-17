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中央社

台片帶我去月球 獲大阪影展ABC獎

中央社2018/03/17 22:55
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京17日專電）2018年第13屆大阪亞洲電影節（大阪影展）今晚公布得獎名單，台灣6部參展影片中的「帶我去月球」獲朝日電視（ABC）獎，獎金100萬日圓（約新台幣27萬元）。

帶我去月球是導演謝駿毅作品，男主角劉以豪、女主角宋芸樺。劇情描述6個高中死黨組成月球幫樂團，多年後其中5人因參加喪禮再度相聚，男主角在喪禮後遇到賣玉蘭花的神秘婆婆後暈眩倒地，醒來後發現自己回到高中畢業前3天。

朝日電視獎是參加大阪影展執行委員會的朝日電視（ABC）贊助獎項，主要以亞洲新上映電影為對象，選出最優秀且具娛樂性的作品。

駐日代表處台灣文化中心表示，台灣今年參展作品有「血觀音」、「帶我去月球」、「亮亮與噴子」、「紫色紐約」、「川流之島」及「狗狗傷心誌」6部。

台灣文化中心指出，台灣與日本電影合作交流頻繁，大阪影展每年都會選映台灣電影，也曾多次與文化部合作舉辦台灣電影特集，KANO、「看見台灣」、「賽德克．巴萊」、52hz I LOVE YOU、「我的少女時代」、「星空」、「軍中樂園」等多部台灣電影，都是參加大阪影展後在日公開映演，對台灣電影進軍日本市場助益甚大。

台灣電影過去幾年在大阪影展也都有不錯表現。

2016年第11屆大阪影展，台灣女演員、女子團體S.H.E成員陳嘉樺（Ella），以「缺角一族」獲藥師真珠獎；導演黃銘正的「灣生回家」獲觀眾獎。

2015年第10屆大阪影展，導演易智言的「行動代號：孫中山」獲最優秀作品獎及觀眾獎。

2014年第9屆大阪影展，台日導演合導的「阿嬤的夢中情人」獲ABC獎；馬志翔執導的KANO獲觀眾獎。

2013年第8屆大阪影展，導演楊貽茜、王傳宗執導的「寶米恰恰」獲ABC獎，同片女主角黃姵嘉獲最佳新演員獎。

2012年第7屆大阪影展，導演魏德聖的「賽德克．巴萊」獲觀眾獎。（編輯：王同禹）1070317

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