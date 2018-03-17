狠嫂爆「夫與小姑亂倫」　殘殺小姑水泥封屍遭收押

新北市新莊區今（ 17 ）日發生一起駭人聽聞的命案，張姓大嫂和葉姓小姑長期不合，竟持啞鈴狠砸葉女頭部，將她拖到浴室內溺死，並將遺體用水泥封屍在房內，手段相當凶殘。張女今日傍晚複訊後遭檢方聲押禁見獲准，據悉她在偵訊時供稱，自己嫁給丈夫後就常被婆婆、小姑欺負，更從孩子口中得知丈夫曾和小姑亂倫發生性關係，事後小姑還會給丈夫錢，她自此懷恨在心，加上葉女曾幾次打電話向她娘家抱怨，因而萌生殺機。

張女偵訊時供稱，自己嫁進門後就常被婆婆和小姑欺負， 1 年多前，她從小孩口中得知，丈夫酒後跟孩子透露曾跟小姑發生 3 次性關係，結束後小姑還會給丈夫錢，她當時隱忍下來沒有追問。然而葉女幾次打電話到她娘家，要娘家人把她帶回去，她因此萌生殺機，買了透明膠帶想要封住小姑口鼻讓她窒息而死，最後考慮到孩子才作罷。