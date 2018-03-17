狠嫂爆「夫與小姑亂倫」　殘殺小姑水泥封屍遭收押

新北市新莊區今（ 17 ）日發生一起駭人聽聞的命案，張姓大嫂和葉姓小姑長期不合，竟持啞鈴狠砸葉女頭部，將她拖到浴室內溺死，並將遺體用水泥封屍在房內，手段相當凶殘。張女今日傍晚複訊後遭檢方聲押禁見獲准，據悉她在偵訊時供稱，自己嫁給丈夫後就常被婆婆、小姑欺負，更從孩子口中得知丈夫曾和小姑亂倫發生性關係，事後小姑還會給丈夫錢，她自此懷恨在心，加上葉女曾幾次打電話向她娘家抱怨，因而萌生殺機。
張女偵訊時供稱，自己嫁進門後就常被婆婆和小姑欺負， 1 年多前，她從小孩口中得知，丈夫酒後跟孩子透露曾跟小姑發生 3 次性關係，結束後小姑還會給丈夫錢，她當時隱忍下來沒有追問。然而葉女幾次打電話到她娘家，要娘家人把她帶回去，她因此萌生殺機，買了透明膠帶想要封住小姑口鼻讓她窒息而死，最後考慮到孩子才作罷。
本月 13 日上午，張女從兄長處得知葉女 11 日時又致電娘家抱怨，氣憤下起了殺意。她先送小孩上學，返家等小姑洗好澡從浴室出來後，藉口要跟她聊一下，將葉女帶到客廳壓制，並拿出預藏的膠帶想勒住葉女脖子，但因頭髮溼滑無法纏緊，葉女奮力反抗並咬住張女手指，張女則拿起啞鈴威脅她鬆口，不料葉女鬆口後仍被張女持啞鈴猛砸頭部，導致她頭顱枕部兩側、前額都被打凹，張女見小姑尚有氣息，竟將人拖進浴室裡用浴盆淹死，隨即外出購買水泥，將葉女遺體帶回房內，用水泥封屍，手法冷血凶殘。
張女今日傍晚被移送新北地檢署複訊，面對媒體詢問不發一語，檢方複訊後，認為張女涉犯殺人重罪，有逃亡及串、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。
▲新北市新莊區一名張姓女子日前與小姑葉姓女子發生口角後，涉嫌以黑色啞鈴（圖）攻擊葉女頭部，並將她淹入水中致死，更以水泥封屍，17日傍晚張女遭警方以殺人罪嫌移送檢方。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真107年3月17日