NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈喬傑立同學會　孫協志失婚被吐槽狠嫂爆夫與妹亂倫　殘殺小姑遭收押理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
社會

狠嫂爆「夫與小姑亂倫」　殘殺小姑水泥封屍遭收押

社會中心／綜合報導2018/03/17 23:23
▲新北市新莊區驚傳水泥封屍慘案，警方17日傍晚以殺人罪將凶嫌張女（中）移送檢方偵辦。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年3月17日
▲新北市新莊區驚傳水泥封屍慘案，警方17日傍晚以殺人罪將凶嫌張女（中）移送檢方偵辦。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年3月17日

新北市新莊區今（ 17 ）日發生一起駭人聽聞的命案，張姓大嫂和葉姓小姑長期不合，竟持啞鈴狠砸葉女頭部，將她拖到浴室內溺死，並將遺體用水泥封屍在房內，手段相當凶殘。張女今日傍晚複訊後遭檢方聲押禁見獲准，據悉她在偵訊時供稱，自己嫁給丈夫後就常被婆婆、小姑欺負，更從孩子口中得知丈夫曾和小姑亂倫發生性關係，事後小姑還會給丈夫錢，她自此懷恨在心，加上葉女曾幾次打電話向她娘家抱怨，因而萌生殺機。

張女偵訊時供稱，自己嫁進門後就常被婆婆和小姑欺負， 1 年多前，她從小孩口中得知，丈夫酒後跟孩子透露曾跟小姑發生 3 次性關係，結束後小姑還會給丈夫錢，她當時隱忍下來沒有追問。然而葉女幾次打電話到她娘家，要娘家人把她帶回去，她因此萌生殺機，買了透明膠帶想要封住小姑口鼻讓她窒息而死，最後考慮到孩子才作罷。

本月 13 日上午，張女從兄長處得知葉女 11 日時又致電娘家抱怨，氣憤下起了殺意。她先送小孩上學，返家等小姑洗好澡從浴室出來後，藉口要跟她聊一下，將葉女帶到客廳壓制，並拿出預藏的膠帶想勒住葉女脖子，但因頭髮溼滑無法纏緊，葉女奮力反抗並咬住張女手指，張女則拿起啞鈴威脅她鬆口，不料葉女鬆口後仍被張女持啞鈴猛砸頭部，導致她頭顱枕部兩側、前額都被打凹，張女見小姑尚有氣息，竟將人拖進浴室裡用浴盆淹死，隨即外出購買水泥，將葉女遺體帶回房內，用水泥封屍，手法冷血凶殘。

張女今日傍晚被移送新北地檢署複訊，面對媒體詢問不發一語，檢方複訊後，認為張女涉犯殺人重罪，有逃亡及串、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。


▲新北市新莊區一名張姓女子日前與小姑葉姓女子發生口角後，涉嫌以黑色啞鈴（圖）攻擊葉女頭部，並將她淹入水中致死，更以水泥封屍，17日傍晚張女遭警方以殺人罪嫌移送檢方。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真107年3月17日

關鍵字水泥封屍小姑嫂嫂亂倫收押
警方這麼說　讓張姓大嫂坦承犯行

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan