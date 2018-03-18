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全球旅遊意向調查　出國次數增　但平均旅程縮短至8晚

記者顏真真／台北報導2018/03/18 09:16
▲Visa發布「2017年全球旅遊意向」調查發現，雖然出國旅遊次數越來越多，從過去2年的平均2.5次提高到未來兩年的平均2.7次，但旅程也越來越短，全球平均旅程為8晚。（圖／NOWnews資料照）
▲Visa發布「2017年全球旅遊意向」調查發現，雖然出國旅遊次數越來越多，從過去2年的平均2.5次提高到未來兩年的平均2.7次，但旅程也越來越短，全球平均旅程為8晚。（圖／NOWnews資料照）

根據 Visa 發布2017年全球旅遊意向調查結果發現，有6大總體趨勢，包括出國旅遊次數越來越多，從過去2年的平均2.5次提高到未來兩年的平均2.7次，並有多元旅遊目的地， 日本、美國和澳洲為最多遊客到訪目的地，但旅程也越來越短，全球平均旅程為8晚，逾8成旅客在國外旅行會使用網路，近半數使用交通工具共乘的 App 走訪各地。

這項調查由 Visa 與 ORC International 共同進行，其資料來自於27個市場的1萬5500個採訪，這調查除了檢視旅行動機和整體規畫，涵蓋27市場的出境旅客的GTI「全球旅行意向」調查還發現6大總體趨勢，且可望延續至2018年。

這6大趨勢包括一、旅程越來越短，全球平均旅程為8晚，較2013年平均10晚的時間短。二、出國旅遊次數越來越多，從全球來看，人們計畫在未來展開更多旅行，從過去2年的平均2.5次提高到未來兩年的平均2.7次。而美洲過去2年也在旅行次數方面領先，2017年的平均次數達3.2次。

三、科技幫助旅客享受更完善的旅遊體驗，有88%的旅客在國外旅行時使用了網路，44%旅客使用交通工具共乘的 App 走訪各地。四、多元的旅遊目的地。有11%的全球旅客在旅程中會同時拜訪多個國家。 

五、日本、美國和澳洲為最多遊客到訪目的地。過去2年中，日本已取代美國，成為全球旅客最青睞的旅遊目的地。然而這也與各區域的旅客偏好有關，亞太旅客特別喜愛日本旅遊，美國旅客更偏好歐洲，但墨西哥、加拿大和日本也仍為美國旅客嚮往的目的地。 

六、旅行支出最多的市場，就整體旅程花費而言，包括預訂及在目的地的實際開銷，沙烏地阿拉伯旅客位居第一，其次依序為中國大陸、澳洲、美國和科威特旅客。

此外，旅客越來越習慣使用科技來規畫及參觀目的地，2017年比例達83%，較2015年78%高，但多數旅客在進行跨境支付時，有77%仍喜歡使用現金購物。
 

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綠化迎蝶　大亞員工家庭日愛護故鄉

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