名家論壇》莊春發／網路中立是手段還是障礙

他們所回應的是FCC2017年12月FCC的投票表決的結果，因為FCC翻轉了禁止ISPs業者為不同的網站和服務創造快、慢車道的規定。

美國川普上台之後，其所任命的國家通訊委員會主任委員Pai，在2017年12月將原本歐巴馬政府所制定的網路規則「網路中立」廢除，引起美國網路應用市場的極大爭議，有些州如美國蒙大拿的州長在2018年1月22日即簽署行政命令，強推網際網路中立性。根據紐約時報2018年1月11日消息，包括加州和紐約在內的至少6個州的州議會議員，最近幾周已經提出了禁止ISPs業者封鎖或延宕網站或線上服務的法案。包括北卡羅蘭納州和伊利諾伊州在內的其他幾州的州議會議員，也在評估採行類似的舉動。

藉由通過自己的州法，州議員說，他們將確保消費者能夠找到所選擇的內容、維持線上多樣化的聲音、保護公司不必為觸達用戶再支付額外費用，而且他們甚至可能會在自己州之外產生影響。支持各州採行網際網路中立性的非營利消保團體Public Knowledge資深副總Harold Feld表示，「這往往會產生跟進的效應，特別是當像加州這樣的大州，發生這樣的事情時」。

支持「網路中立」的論者以為，現在，你可以上網，與朋友聯繫，觀看視訊並瀏覽新聞。你現在很有可能在網上閱讀這些訊息。

但是，在網際網路上所從事的工作者，所使用的內容比消費內容多得多。網際網路已經成為為網路工作者創作的園地。他們使用線上平台和數位服務開發、分享和傳播，發生在我們身邊和全球各地的想法。

「網際網路中立性」的效果是你有權利去你想去的地方，你更能在網際網路上做你想做的事，不會受到你的寬頻服務提供者所阻礙。

這意謂著假如你想要接取特定的內容，你的寬頻服務提供者將無法封鎖、延宕或向你收取額外費用。

廢止網際網路中立性將產生很大的後果。沒有它，你的寬頻服務提供者，可能將網際網路接取分成快車道和慢車道，偏袒支付給它們額外費用的線上平台的流量，對沒付費的線上平台使用者則給予較差的待遇。你的網路服務提供者（ISPs）業者將有權力選擇那些聲音上線來放大，那些則事前先加以審查。這項舉措可能會影響網上的一切事物，包括我們所建立的聯繫，以及我們所建立的社群。

根據美國政府統計，在美國，99.7％的公司員工人數不到500人。其中近80％，也就是2300多萬家公司是一人經營。因此許多實體產品來說，非常依賴數位世界和網際網路來進行我們的日常營運」，「網際網路，以及它們傳輸的速度，整個業務都圍繞著這個平台」。

美國可永續商業協會（American Sustainable Business Council）和其他小型企業團體，代表500家小企業向FCC發表了公開信，信中指出，削弱或取消網際網路中立性的保護，對美國公司來說結果將是個「災難」。

這些團體寫道，「開放的網際網路使我們有可以依靠的一個自由市場，在這個市場中，我們每個人都有機會把我們最好的商業理念帶到全世界，而不受任何干預，或者需先得到任何守門人的許可」。許多企業家擔心，如果沒有網路中立的規定，ISPs業者將會透過它們逐漸增加的力量，來控制企業如何接觸消費者。

紐約州北部工作的Clayton Cowles獨立承包商為例，他可能付不起額外的費用。Cowles為包括Marvel, DC and Image漫畫出版商繪製漫畫，並曾投入蝙蝠俠，星際爭霸戰和其他受歡迎漫畫的繪製。

Clayton Cowles每個月都會付給他的ISP業者Spectrum 90.70美元，以支付Spectrum最強大的套裝服務，這項套裝服務服務包可以讓他在數秒內傳送巨大的數位檔案。他說，他的檔案有時需要15分鐘才能完成傳輸。他說，一個不售網路重力性約束的Spectrum是他「最大的恐懼」。「他們幾乎壟斷了」，「我陷在在它們身上」。

網際網路中立性管理規則的修正，也會影響在所謂的數位經濟中從事零星工作的自由工作者、特許經營者和臨時工作者。根據皮尤研究中心(Pew Research)的數據，去年有近1/4的美國成年人透過數位平台賺錢，從事一項工作或一項任務，在網上出售東西或者使用像Airbnb這樣的家庭分享網站出租他們的房間。



Google和Amazon等網際網路的使用巨擘都表示，網路中立性最大功能在於維護言論自由；相對的AT＆T和Verizon等電信巨擘則持相反的論點，警告說，現有的規定妨礙自由市場中商業的運作，Comcast執行長David N. Watson 22日在部落格中寫道，他的公司「不會封鎖、延宕或差別對待合法的內容」。取消網路中立的管制提案將為線上客戶帶來更多種類的服務，並為產業帶來更多的創新。

對小企業來說，推翻網際網路中立性管理規則可能會從根本上改變它們做生意的方式，甚至是否能做生意。越來越多的公司開始上網或轉向電子商務發展，以擴大經營規模，從而賺取較多的利潤。

如果法律限制網路平台的建立者與所有者，缺乏因應市場使用者的不同需求，而進行不同訂價策略的權利，將可能形成資本市場資源分配的扭曲，極限的結果是使平台的所有者被譏笑成「笨水管」。更嚴重的是讓社會建立網路平台的動機受到扭曲，最後沒有人願意進一步投資網路平台的硬體設備。

現實社會要不要訂定「網路中立」？支持者的看法可能受到網路平台的提供者大都為大型廠商，如AT＆T和Verizon等電信巨擘，其在平台服務市場具有相當的市場力量，有很大的機率會使用其市場力量剝削網路使用者，因此需事先建立「網路中立」的規則，以防範其遂行市場力的濫用。

至於障礙論者的考量是，在「網路中立」的極端使用時，有可能產生「笨水管」的效果，因此降低業建立者網路服務硬體設備的動機，反而不利於網路經濟的推動。

不管是手段論的說法，或是障礙論的推測，都只是事前的臆測，在現實經濟社會並不一定發生。手段論的現象一旦發生可以以競爭法加以救濟。障礙論的推論也須經由長期的驗證才能證明。一旦證明有此效果，再修正產業政策也不遲。

●作者：莊春發／東吳大學兼任教授、大學經濟系退休教授

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