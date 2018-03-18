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密技！教你免跳離iMessage就能分享搜尋結果

文／電獺少女2018/03/18 14:00
▲天氣、食物、地點、新聞、影片都可以搜尋，這邊給大家看看其中天氣、地點跟新聞的介面（圖／電獺少女提供）
▲天氣、食物、地點、新聞、影片都可以搜尋，這邊給大家看看其中天氣、地點跟新聞的介面（圖／電獺少女提供）

iPhone使用者的福利！不用另外打開瀏覽器，直接在iMessage中就可以用Google搜尋找資料，然後直接把搜尋結果傳給朋友！

之前我們編輯室有分享iMessage的小技巧，iPhone內建的App：iMessage在iOS 10之後開放了很多第三方軟體可在iMessage中使用，當然，包括Google。在這次快問快答開始之前，請各位先下載好Google App，不是Chrome App喔！(文末有Google下載連結)

▼下載好Google之後，打開iMessage，Google就會出現在選單之中，可以透過它直接在iMessage中進行搜尋，不需要做其他設定。

如果有有用的資訊要傳給對方，按下每一個資訊左下方的Share就可以傳送給對方囉！

如果有想要搜尋指定關鍵字，直接在搜尋欄上查找就可以了，找到有用資訊之後，也是一樣按下Share就可以傳給對方，有什麼想說的話、或者是備註也可以直接加進訊息列中。

雖說Google搜尋的一些搜尋icon都是英文，但其實不影響大家使用，而且基本上只需要將Google下載回來，它就會自動出現在iMessage的應用列中供你使用。當有需要搜尋資訊跟朋友分享的時候，就不需要另外跳出iMessage、直接在iMessage中就可以完成。

 

※ 本文由電獺少女授權刊出

關鍵字imessagegoogleiphone
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