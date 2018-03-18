台股周線連二紅　科技創新趨勢不變　短期仍為撐盤要角

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面雖受到貿易關稅政策或其他國際市場雜音紛擾，但市場隨之逐步消化利空，其後加上科技類股因基本面佳，且較不受原物料高關稅影響，台股科技股連帶受惠，料近期仍將持續擔綱盤面上的撐盤要角。

台股上周五（16日）盤中雖一度回檔逾80點，尾盤權值股及金融股回神，終場小漲9.25點，收在11027.7點，11000點失而復得，周線連二紅。投信業者建議，投資人可留意3月22日聯準會會後聲明的鷹派成分高低、大陸兩會相關訊息，以及企業陸續公布去年第4季財報與股利政策，不過，預料科技類股因基本面佳，近期仍是盤面上的撐盤要角。

在資金面，廖哲宏表示，原本買超相對保守的外資，隨著美股回穩、美科技股創新高下，開始回頭加碼台股，近一周外資累積買超仍有逾百億元表現、約達112億元。3月以來外資累積的賣超幅度也逐漸收斂，未再擴大，有利支撐台股。

廖哲宏表示，雖然整體環境仍有利股市發展，但在市場對於聯準會升息預期加速、電子業步入淡季，原物料漲價題材持續發酵，類股呈現多空表現。整體來看，電子股仍會是盤面主軸，除了純iPhone題材表現可能相對疲軟之外，其他具成長性或利基型的標的，仍有表現空間。

策略上，廖哲宏表示，維持各產業間擇優布局，電子股以具有國際競爭力且位於成長趨勢上的個股為主，並依評價及上半年展望汰弱留強；傳產股以中國大陸政策導向、環保議題與美國需求成長為焦點。

日盛基金經理人張亞瑋則表示，目前不確定干擾因子在川普的貿易政策，此議題僅限籌碼面影響，未影響到科技產業的發展，Nasdaq與費半指數近期都創下新高，帶動台股半導體產業表現。至於QE縮減及快速升息開始，伴隨著殖利率上升趨勢，推論景氣循環走到景氣復甦的偏向中後段，通膨增溫，原物料萬物齊漲為常態。

而上游原物料及電子零組件仍享有獲利成長優於下游終端，基本面觀察，回歸科技創新帶來的企業獲利高速成長的產業，有AI、智能駕駛、設備、Sever新平台、雲端需求等產業，仍為市場波動下的主要重點產業。

張亞瑋分析，AI概念股近期出現回檔後有表現空間；大陸手機為避開iphone新款推出，品牌大廠規劃第2季推出具有3D感測功能新款手機，有助相關3D感測概念股動能，另外油價因美國2018年頁岩油產出上修，wti原油價格形成區間走勢，塑化類股為區間表現。