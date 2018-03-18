今日廣場》藍蝴蝶／31項措施蔡政府沒有風度　只有態度

事實上，張廖萬堅早發現張生的論文裡面已有提到引述參考「陳建良和管中閔的手稿」；當事人暨南大學教授陳建良也出面澄清，是張生引用他的部分研究手稿。

同月25日，民進黨立委張廖萬堅「倒因為果」烏龍爆料聲稱，管中閔與暨南大學教授陳建良於中研院和台大舉辦「網路與貿易研討會」聯名發表論文，遭檢舉涉嫌不當引用陳建良指導的暨大碩士班張姓學生的學位論文。

不過教育部誓不罷休，八次以遴選過程有瑕疵為由發函要求台大「進行實質審查」、補件說明並釐清疑問，暫緩管中閔正式上任。

教育部的荒謬理由約略為：

一、副董選獨董：臺大校長遴選委員確認無迴避必要。

二、管中閔兼獨董有沒有揭露：管的資料僅是推荐團體填寫，管所兼獨董屬市場重大訊息，不僅完全依照股市重大訊息程序發布，還循校內程序申報，揭露之責亦不在管。

三、學術倫理爭議：台大誠信辦同樣覆函教育部，沒有問題。

說來可笑，教育部除了卡臺大校長當選人管中閔之外，教育部長潘文忠還在立法院答詢時表示，現行國內公私立大學專任教師，以專案、專職方式到大陸任教，或參與大陸國家重點研發計畫，明顯違法。教育部會在明確規範下，嚴格處理，也會積極提醒現職教授，避免觸法。

根據遠見雜誌針對「大陸31項惠台措施」進行民意調查，調查發現有71.5％民眾擔心人才外流，68.5％對政府應變能力沒信心，更有61.6％年輕人在惠台措施後會增加到大陸發展意願。

再者，遠見雜誌對於「中國政府對台灣人民的友善程度」進行調查。

年齡層落於18至29歲的「天然獨」世代，10年前調查顯示認為大陸對台不友善的比例，高達50.8％，但10年後的今天，下降至39.8％，成為所有年齡層中最低的。

友善占比也從35.5％增加至40.8％，是所有年齡層中最高的族群，更有近六成（59.6％）願意到大陸發展，顯示「天然獨」世代對大陸看法已大不相同。

中央研究院經濟研究所特聘研究員彭信坤表示，某前台灣大學經研所博士班畢業生，要在台灣找教職工作，連私立大學的職缺都找不到，最後與大陸的山東大學聯繫，對方給予年薪近200萬元的條件。現在中國又對我國高教人才大放利多，可以想見，未來我國高教人才流失的情況，會更加嚴重。

文化大學新聞系系主任胡幼偉指出，目前福建一些大學待遇至少都有150萬的條件，比起台灣教授年薪最高僅120萬左右還多，因為新聞傳播屬於文科，甚至還聽聞過理工、環保、農業等退休師資甚至有400萬、500萬的年薪。

客觀事實來看，中國大陸「31項惠台措施」對台宣布多項利多，其中包括讓台灣的大學可以申請他們的國家重點研發計畫，並鼓勵台灣教師去任教，在台取得的學成果可以納入評鑑之外，尚涵蓋多個層面。我們例舉如下：

一、台灣醫界方面：

（1）就讀大陸碩班醫學生可申請大陸醫師資格考，獲證書後可申請執業註冊

（2）台灣醫師則可透過相關認定獲大陸醫師資格，申請短期註冊行醫，期滿可再申請。

二、影視媒體方面：大量放寬並引進台灣的影視節目、作品和人才。

（1）台灣人士參與中國廣播電視節目和電影、電視劇製作，可不受數量限制。

（2）中國電影發行機構、廣播電視台、視聽網站和有線電視網，引進台灣生產的電影、電視劇不做數量限制。

（3）放寬兩岸合拍電影、電視劇在主創人員比例、中國元素、投資比例等方面的限制。

（4）取消收取兩岸電影合拍立項申報費用。

（5）縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概的審批時限。

台灣原本就存在大陸來挖角高教人才的現象，如今再祭惠台措施，恐加劇對我國人才的磁吸效應。如果這個時候蔡政府繼續蠻橫霸道、躊躇不前，台灣還有救嗎？

人才屬於自由市場，接受高薪挖角絕對不是國人的錯！

筆者提醒英德集團，蔡政府治理國家、面臨問題，正確的態度應是「目前狀況沒有很理想，我們正在設法改善。」

身為中華民國執政者，應修去稜角、極盡所能對國民正向宣示，大陸能給予國人的，政府一定想辦法盡全力滿足國人需求，或許短時間無法立即呈現，但在不傷及國本的情況下，我們將速擬政策，解決爭議，全力挽留人才。

獎懲是個雙面刃，獎勵用得不好是毒藥；如果懲罰用得不好，更慘，那很有可能會變成炸死自己的原子彈。

當台灣的條件未及中國大陸，政府又想留住人才時，應是想辦法提升國家競爭力、提出良好福利、發展誘因，而非去恐嚇為了生計去大陸謀發展的國民。

事若至此，反而逼的大家選邊站，目前無論從任何角度來看，二擇一的結果對蔡政府來說顯然沒有贏的機會，中華民國這個國家相對恐怕亦失去百多年來我們前輩們的努力與犧牲所積攢下來的基本價值。

為此，筆者奉勸蔡政府必須務實看待惠台措施，及早研擬留才、攬才政策，透過提高待遇，讓人才願意繼續留在國內服務才是萬全之道。

●作者藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

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