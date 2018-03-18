NOW球星／三民五虎合體　吳永仁光榮引退

在88學年度的HBL賽場上，僅成軍2年的三民家商，在吳永仁、李奇勳、田壘等高二球員，和高一球員周士淵、莊曉文的合作下，勇奪當年的HBL冠軍，並在隔年完成2連霸。

上周為富邦勇士主場周，球團在10日為吳永仁等人舉行引退儀式，當天他也和吳永仁、李奇勳、田壘、周士淵與莊曉文合體「三民五虎」，勾起許多球迷的回憶。

永遠烙印在籃球迷腦海中的「三民五虎」，上一次合體，已經是吳永仁婚禮時的事情。



▲左起魏維、劉昇耀、吳永仁、富邦勇士領隊蔡承儒、鄭志龍。（圖／張育嘉攝）

在引退典禮中，吳永仁也沒有忘記這批隊友，他說：「很幸運在當時可以遇到這批神隊友，謝謝他們讓我體會到一起拚戰拿下冠軍的喜悅。」還開玩笑的說：「我想讓你們知道，其實最神的是我。」

身為SBL創始元老，吳永仁先後效力台灣銀行、緯來獵人、台灣大、台灣啤酒及富邦勇士，他在14年的SBL生涯中共得3097分、1228籃板、1213次助攻、411次抄截。



吳永仁生涯傳出超過1000次助攻，為史上第二人。（圖／NOWnews資料照）

在上周的引退儀式上，吳永仁感謝球團為選手舉辦如此盛大的引退儀式，讓球員們可以很光榮地走下舞台，他自認自己不是個很優秀的球員，但卻是一個很幸運、幸福的球員。

吳永仁表示，因為出身在很棒的家庭，在小時候決定走籃球路時，家人不但沒有反對，還傾全力支持他，陪他一同征戰生涯大小戰役。

告別球員角色後，目前吳永仁是富邦勇士的助理教練，昔日戰友莊曉文也獻上祝福，認為他會是一名很好的教練。



▲吳永仁卸下球衣，改當勇士助理教練。（圖／翻攝自富邦籃球隊臉書）