五校聯合評圖　188件設計作品比高下

▲評分組努力在數各組海報上張貼的貼紙數量以便計算成績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

全國五所設有建築與室內設計暨空間設計系學生作品聯合評圖活動，17在彰化建國科技大學舉行一天，這項輪值主辦活動發起人國立雲林科技大學楊裕富教授語重心長地勉勵年青學子，學設計就要多讀書，多看個案，才能技高一籌出人頭地。

這項由國立雲林科技大學、國立台中科技大學、台南應用科技大學、樹德科技大學等五所科大就讀空間設計、建築與室內設計系五校舉辦的聯合評圖活動，今年輪值主辦學校是建國科技大學空間設計系，今年計有這五校就讀建築暨室內設計、空間設計系二、三年級學五百多人提出188件作品參加評圖，這項評圖活動十分有趣，除了各校教師每人分配15張貼紙選出各校最佳作品三組，教師每票20分；而各校學生每人也分配15張貼紙，但是學生每票1分。



▲楊富裕教授將功成身退鼓勵學設計的年青學子要多讀書，欣賞個案。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

建國科技大學學設計學院陳若華院長表示，這項五校聯合評圖活動，除了透過民主方式讓參加的師生選出各校優秀作品外，也讓各校學生互相觀摩砌磋設計作品，提升學生的設能力。

國立雲林科技大學建築與室內設計系創系主任楊裕富教授他是這項聯合評圖活動的發起人，將於今年七月退休，他在評語時語重心長地勉勵年青學子，想要在設計領域出人頭地一定要多讀書，多欣賞個案，如此才會激發自己的創意靈感，讓理論與實務結合，也才會設計出令人賞心悅目的好作品。



▲建國科大陳若華院長頒獎作品績優學生團隊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

高雄樹德科大設計學院盧圓華院長對於這項聯合評圖活動非常肯定，他說目前台灣設計界最缺少的就是讓設計人能夠公開發表與論述的場域，這項聯合評圖活動正好給了就讀室內設計與空間設計學生很好的互相觀摩學習與論述的機會，明年樹德科大是輪值主辦學校，歡迎各友校能夠有更多學生組隊報名參加，讓台灣的設計教育能夠更上一層樓。