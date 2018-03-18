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雲林家扶530萬助學金　打破偏鄉標籤灑色彩

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/18 11:03
▲主委陳燦勳與立委張麗善、鎮長林文彬與主席丁學忠及來賓鼓勵家扶學子「創造自我價值」，揮灑人生色彩∼打破偏鄉標籤開創自我道路。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.17）
▲主委陳燦勳與立委張麗善、鎮長林文彬與主席丁學忠及來賓鼓勵家扶學子「創造自我價值」，揮灑人生色彩∼打破偏鄉標籤開創自我道路。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.17）

雲林家扶為鼓勵家扶學子「創造自我價值」，揮灑自我色彩人生，打破一直以來被標上偏鄉標籤，開創自我的道路，主委陳燦勳與榮譽委員許恆慈稱讚楊靜怡同學，以美甲美睫專長106年受邀台北西門町萬聖節化妝師，打破了偏鄉標籤，從揮灑彩筆中創造自我人生色彩；另一陳映璇同學展現英文興趣，多益考取900高分。因此，靜怡、映璇與雲林家扶高中職、大專生們，感謝社會大眾「助學金」支持鼓勵他們，更獲導演呂柏勳肯定，勇敢朝自己夢想靠近。

雲林家扶於虎尾多功能活動中心頒發家扶學童助學金，大專生256名與高中職生246名，計有502名學子獲頒530萬元助學金；而去年榮獲第19屆台北電影節最佳導演呂柏勳現身說法，以勇於追尋的求學心路歷程與拍片趣事，鼓勵家扶學子「創造自我價值」，揮灑人生色彩∼打破偏鄉標籤開創自我道路。


▲雲林家扶今舉辦助學金頒發典禮，頒發總計530萬元助學金共計502名雲林家扶學子受惠，幫助學童安心升學。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.17）

雲林家扶主委陳燦勳與立委張麗善、虎尾鎮長林文彬與鎮代會主席丁學忠、台南回社慈善會常務理事張永洪以及新銳導演呂柏勳等，在現場與學子一起手持槌子，打破：貧困、經濟困難、資源匱乏、機會不對、文化刺激不足、家庭教養觀念等困難與限制，讓雲林學子突破困境，展現競爭力、行動力、創造力、就業力、復原力等，雲林人讓大家看見雲林。

去年榮獲台北電影節最佳導演的呂柏勳，則以自身勇於追求自我歷程與家扶學子分享，也透過獲獎影片「野潮」分享，說明升學過程，始終放不下心中那份築夢的執著。呂柏勳表示，「野潮」這部短片，就是從自身角度出發，不要因為生處偏鄉，缺乏刺激與資源不足，仍要一步一步為理想打好基礎。最後鼓勵家扶學子，不應自身條件及周遭眼光，限制了自我發展，這是激勵要更加努力，粹煉之後的果實才是最甜美。


▲雲林學子楊靜怡及陳映璇在各在領域突破困境，展現競爭力、行動力、創造力、就業力、復原力等，雲林人讓大家看見雲林。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.17）

雲林家扶主任廖志文感謝社會滿滿關心與支持，因您們讓家扶大三楊靜怡同學，在美甲美睫興趣修習多元課程、考取證照等，走出屬於自己一片天；更因您們助學金贊助讓應外語陳映璇同學，不僅多益考取900高分，更有機會申請到旅遊公司實習，積極累積實務經驗，就如同呂柏勳導演的肯定，家扶學子更堅定更勇敢更有夢想∼盡其揮灑人生色彩。

關鍵字雲林家扶助學金家扶學童偏鄉標籤
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