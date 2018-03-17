喬傑立香港同學會　孫協志失婚被吐槽

藝人小刀、Gino、趙小僑、林可唯、賴薇如與吳東諺在18日播出的中視節目《飢餓遊戲》飛至香港錄影，這次邀請到的來賓幾乎都是當年喬傑立旗下的藝人，加上天團5566成員，同時也是該節目主持人的孫協志、王仁甫以及許孟哲，被笑說根本是「喬傑立香港同學會」。

節目集結當年喬傑立各團人馬，詢問他們再次一起工作心情如何？2017年剛結婚的趙小僑感受很不同，「以前因為礙於身分很多事不能聊，但現在很多話題大家都可以聊得很開耶。」孫協志在一旁說：「結婚的結婚，生小孩的生小孩……」沒想到王仁甫忽然對著他說：「對呀，好可惜哦，本來你也可以一起聊的。」趙小僑馬上轉過來補槍，「而且只有你離婚耶，所以你也可以跟我們聊聊呀。」讓孫協志瞬間哭笑不得。