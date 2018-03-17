喬傑立香港同學會　孫協志失婚被吐槽

藝人小刀、Gino、趙小僑、林可唯、賴薇如與吳東諺在18日播出的中視節目《飢餓遊戲》飛至香港錄影，這次邀請到的來賓幾乎都是當年喬傑立旗下的藝人，加上天團5566成員，同時也是該節目主持人的孫協志、王仁甫以及許孟哲，被笑說根本是「喬傑立香港同學會」。
節目集結當年喬傑立各團人馬，詢問他們再次一起工作心情如何？2017年剛結婚的趙小僑感受很不同，「以前因為礙於身分很多事不能聊，但現在很多話題大家都可以聊得很開耶。」孫協志在一旁說：「結婚的結婚，生小孩的生小孩……」沒想到王仁甫忽然對著他說：「對呀，好可惜哦，本來你也可以一起聊的。」趙小僑馬上轉過來補槍，「而且只有你離婚耶，所以你也可以跟我們聊聊呀。」讓孫協志瞬間哭笑不得。
▲孫協志失婚被吐槽。（圖／中視提供 , 2018.3.18）
感情好的他們十分有默契，大家都說：「真的很久沒見面，也很久沒有一起工作。」但此次錄影行程超逼人，還不巧遇到飯店旁有炸彈事件，造成行程耽誤，王仁甫大喊：「這兩天不像工作，像是磨練。」孫協志感嘆：「這麼ㄍㄧㄥ的案子大概也只有你們會願意來。」GINO則說：「我有算過耶，這次我們大概38小時沒有睡覺了，工作人員到最後還說我臉色發白。」
許孟哲見大家超努力，感動地說：「第一天的行程，大概也只有我們家族的人受得了吧。」薇賴如聞言強調，「56同學們就是有刻苦耐勞的個性。」首日錄影就讓眾人累翻，最後連吃飯的力氣都沒有，大家狂喊，「太硬了！」下次可能不敢再參加。