北韓瑞典外長結束3天會談 聚焦終結核對峙

北韓外長李勇浩於15日抵達斯德哥爾摩，與瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）舉行會談，時機正值各方針對北韓核子野心展開一連串外交折衝之際。

聲明又說：「瑞典強調北韓必須解除它的核子武裝和飛彈計畫，以符合聯合國安全理事會的多項決議。」

路透社報導，瑞典外交部發表聲明說：「兩國外長討論了持續展開外交努力，致力達成和平解決方案所面臨的各種機會與挑戰，以及雙邊關係議題。」

美聯社報導，瑞典外長今天結束與北韓外長的3天會談，並表示雙方討論了持續展開外交努力，致力就朝鮮半島安全紛爭達成和平解決方案，所面臨的各種機會與挑戰。

但華爾史特龍未提及北韓外長李勇浩這趟瑞典行，是否對美國總統川普與北韓領導人金正恩間可能的高峰會談帶來任何進展。

她說：「會談的主要焦點是朝鮮半島安全情勢。」她與李勇浩今天在瑞典外交部舉行會談，數十名記者不畏攝氏零下嚴寒氣溫在外頭守候。

她又說：「此外，也討論了北韓境內人道情勢，以及與諸如南韓、日本、俄羅斯、中國和美國等有關的制裁、區域合作和安全議題。」但她未詳細交代。

未在瑞典發表任何公開談話的李勇浩，16日也曾短暫會晤瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）。

瑞典自1973年起與北韓維持外交關係，是在平壤設有大使館的少數西方國家之一，它也在北韓境內為美國提供領事服務。

各界一直盛傳川普和金正恩的高峰會有可能在瑞典登場，雖然南北韓邊界非軍事區停戰村被視為更可能的舉行峰會地點。

川普已同意於5月會晤金正恩。但北韓迄今尚未公開評論，它到底希望從高峰會談獲得什麼成果。1070318