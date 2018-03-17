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中央社

川普競選分析業者擷取用戶個資 臉書關帳號

中央社2018/03/18 07:52
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）在傳出美國總統川普於2016年總統大選期間雇用的資料分析業者「劍橋分析」，未獲許可就擷取數以百萬計美國選民的個資後，臉書今天表示已暫時關閉「劍橋分析」帳號。

美國「紐約時報」和英國「觀察家報」（Observer）報導，「劍橋分析」（Cambridge Analytica）擷取5000萬臉書（Facebook）用戶的個資，是科技巨擘臉書歷來最大規模個資外洩，「劍橋分析」利用它們設計軟體，用來預測和左右選民在投票所的投票選擇。

遭暫時關閉帳號的還有「劍橋分析」的母機構「戰略溝通實驗室」（Strategic CommunicationLaboratories, SCL）以及劍橋大學心理學家柯甘（Aleksandr Kogan）和與柯甘共事的加拿大資料分析家魏利（Christopher Wylie）。

臉書副總裁兼副法律總顧問葛瑞渥（Paul Grewal）於16日晚張貼聲明表示：「於2015年我們獲悉柯甘向我們撒謊，違反我們的平台政策，藉由使用FacebookLogin的一個app，把資料傳送給SCL/CambridgeAnalytica，那是在全球各地從事政治、政府和軍事工作的業者。」

聲明又說，柯甘也不當與魏利分享那些資料。

柯甘的app名為thisisyourdigitallife，它提供性格預測測試，在臉書上宣稱是「心理學家使用的研究用app」。

約27萬人下載此app，讓柯甘得以取得諸如個資上所列城市以及他們「按讚」的內容等。

「觀察家報」報導稱，「然而，此app也搜集接受測試者的臉書友人資訊，導致累積的資料池高達數千萬人規模。」

但臉書今天又發布新聲明表示，遭誤用的資料僅侷限於自願接受測試者。

葛瑞渥表示：「人們在知情下提供他們的資訊，並無任何系統被滲透，也沒有任何密碼或敏感資訊遭竊或被駭。」

「劍橋分析」則表示，正與臉書聯繫，「以儘快解決此事」。

「劍橋分析」把資料誤用歸咎於柯甘，並稱它其後已刪除從柯甘所創辦公司全球科學研究（GlobalScience Research, GSR）接獲的全部資料。

「劍橋分析」表示：「劍橋分析沒有使用任何來自GSR的資料，納入替川普2016年競選總統所提供服務的一部分。」

但其後變成內部告密者的魏利告訴觀察家報，「我們利用臉書擷取數百萬人的個資，並建立模型來探索我們已知悉有關他們的事實，並鎖定他們內心深處的惡魔。那就是整個公司的基盤所在。」

根據臉書的說法，柯甘正當取得那些資訊，但轉交給SCL/Cambridge Analytica和魏利，「違反平台政策」。

臉書表示，它於2015年獲悉違規情事後就移除那個app，並獲柯甘和接收那些資料的其他人告知，已刪除所有資料。

葛瑞渥寫道：「數天前，我們接獲的報告指稱，與我們獲得的保證相反，並非全部資料都已刪除。我們正積極著手確認這些說法的正確性。倘若屬實，這是另一起令人無法接受的背信和食言行徑。我們正暫時關閉SCL/Cambridge Analytica、魏利和柯甘的臉書帳號，靜待進一步資訊。」

根據聯邦選舉委員會的紀錄，川普競選陣營於2016年6月雇用「劍橋分析」，支付超過620萬美元。但一位川普競選陣營幹部表示，他們於2016年使用來自共和黨全國委員會的選民資料，並非來自「劍橋分析」。1070318

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