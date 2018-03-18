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MLB／最美好的傳承　哈樂戴之子對藍鳥投出完美一局

體育中心／綜合報導2018/03/18 08:27
▲大聯盟傳奇名投Roy Halladay之子Braden Halladay。（圖／翻攝自大聯盟官網）
▲大聯盟傳奇名投Roy Halladay之子Braden Halladay。（圖／翻攝自大聯盟官網）

在大聯盟18日春訓藍鳥對戰加拿大青棒隊的比賽，日前因為飛機空難而過世的傳奇投手Roy Halladay(哈樂戴)之子—Braden Halladay，在本場比賽中展現名投之子的架式，對藍鳥隊投出完美一局，也讓球迷們從他身上看到了些許昔日「大夫」的身影。

Halladay在此役的8局下上場投球，年僅17歲的他，雖然球速不快，但面對起大聯盟等級的打者，毫不畏懼。他在該局先讓Mc Gregory Contreras和Mattingly Romanin擊成外野飛球出局，再讓Bo Bichette敲出軟弱滾地球、遭到刺殺，最終只用3球就投出3上3下。

而在他步下投手丘時，全場觀眾也給予這一位了不起的小將熱烈歡呼，隊友以及藍鳥隊的選手也向前給他一個大大的擁抱，場面相當溫馨。

「每當我犯錯時，我依然能聽到他(父親)和他對我的提醒在我腦海中泛起，因為他在過去曾多次這樣指導我。」Halladay在受訪時如此表示，「我可能再也找不到這麼好的導師了。」

Halladay可能會在2019年參加選秀，儘管他的條件和老爸比起來並不算特別好，也可能無法在第一輪被選中，但重要的是，他正用他自己的方式實現他的棒球夢，並以此榮耀父親。

 

關鍵字roy halladaybraden halladaymlb藍鳥
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