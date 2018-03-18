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政治

名家論壇》敖國珠／最會溝通的政府用騙來溝通

文／敖國珠2018/03/18 08:59
▲行政院長賴清德16日表示，環保署副署長詹順貴支持深澳電廠環評案，行政院希望社會大眾也支持這樣的決定。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.16）
▲行政院長賴清德16日表示，環保署副署長詹順貴支持深澳電廠環評案，行政院希望社會大眾也支持這樣的決定。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.16）

戊戌狗年正月還沒過完，台灣已經亂烘烘！

缺電問題怎應辦？主張非核家園的民進黨，終究還是重啟核二廠二號機；管它空汙，燃煤的深澳電廠終究在環保署的力挺下通過環差報告；油電雙漲把馬政府打向無能後，民進黨終究也要漲電價；衛生紙要漲價讓台灣出現飢荒般的搶買，行政院說三月中前不會漲，也大動作重罰賣場，衛生紙價格終究還是壓不下。最經典的是，農產運銷公司可以放假放到菜價崩盤。

這不是無能，什麼才是無能？

用愛發電的結果是：重啟核電、擴建燃煤的深澳發電廠。喊非核家園，廢了核四，贏了政權，但是不要核電，電力根本不足。是小英騙了大家，還是大家真的太好騙？

重啟核二廠二號機，是民進黨當家後不得不面對缺電真相的自我打臉。在野時，可以搞民粹，不負責任的亂打，執政後，只好厚著臉皮硬幹。立院黨團總召柯建銘說得好：「時空環境不一樣了」。不知道前主席林義雄聽得下去嗎？

而更扯的是，核二廠二號機的燃料束，只有13個月的壽命，發完13個月的電，就無用武之地了，加上然料池已滿，這624束燃料束用完後無處可放，也就無法再放入新的燃料束繼續發電。縱使只能發電13個月，小英政府也要自打嘴巴的重啟核電，可見得「台灣不缺電」的口號，從頭到尾都是騙！

環保律師也在騙！深澳電廠擴建計畫的環差案能過關，全拜環保署副署長詹順貴投下的神聖一票，讓全台灣見識到，環保律師原來會因為在朝在野而有不同的環保標準，一句「個人理念要退位」，就能船過水無痕？

深澳電廠的爭議不只燃煤會讓空汙更嚴重，若要興建運煤碼頭，環保浩劫將接踵而至。台電相中的地點是海科館旁邊的番仔澳，在海洋科學博物館旁邊興建運煤頭，諷刺至極，對海洋生態帶來的破壞可想而知，未來恐怕連軟絲都吃不到。

一連串的爭議施政，有一連串的自圓其說，沒辦法，今年是選舉年，在野黨不爭氣，什麼奇怪的事都會再發生。

●作者：敖國珠／前新聞主播，文化大學副教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇非核家園重啟核二深澳電廠燃煤空汙油電雙漲
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