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NBA／勇士主力輪換傷5人　3大得分手都缺陣

體育中心／綜合報導2018/03/18 09:19
▲勇士前鋒Omri Casspi。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士前鋒Omri Casspi。（圖／美聯社／達志影像）

衛冕軍勇士隊近期可說是「屋漏偏逢連夜雨」，不僅「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson以及「KD」Kevin Durant相繼因傷缺陣，小將Patrick McCaw也不能打。而在昨日和國王的比賽後，連重要的替補球員Omri Casspi也因為右腳踝扭傷而將缺陣一周，幾乎整支球隊傷了一半的球員。

Casspi在昨役第2節9分多鐘時一次拋投得手後，因為落地時不穩，而傷到了右腳踝，在經過核磁共振的檢查後，發現其腳踝扭傷，可能得休息一個禮拜才能恢復。

勇士在例行賽尾聲傷兵人數激增，Durant日前因為肋骨軟骨輕微骨折，在昨天的比賽就已經沒有出賽，而且必須得休養兩周以上。再加上Curry和Thompson最快也要一周後才能回歸，等於球隊最主要的3名得分手在這一段期間都無法出賽。

而另一位大將Draymond Green目前也是帶傷上陣，頂替Durant的Andre Iguodala則是左膝有舊傷，等於勇士幾乎一半以上的球員都有傷在身。

目前他們落後西區龍頭火箭達2場勝差，不過總教練Steve Kerr過去曾表示球隊對分區第一的位置不是很在意，現階段最重要的是保持球員健康和確保他們得到足夠的休息。

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陽岱鋼自打球受傷　是否出賽看狀況

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