NBA／勇士主力輪換傷5人　3大得分手都缺陣

衛冕軍勇士隊近期可說是「屋漏偏逢連夜雨」，不僅「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson以及「KD」Kevin Durant相繼因傷缺陣，小將Patrick McCaw也不能打。而在昨日和國王的比賽後，連重要的替補球員Omri Casspi也因為右腳踝扭傷而將缺陣一周，幾乎整支球隊傷了一半的球員。

Casspi在昨役第2節9分多鐘時一次拋投得手後，因為落地時不穩，而傷到了右腳踝，在經過核磁共振的檢查後，發現其腳踝扭傷，可能得休息一個禮拜才能恢復。