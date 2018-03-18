段宜康批綠婚姻平權拖拉　孫大千反酸提名姚文智更拖

民進黨立委段宜康於臉書發文，認為婚姻平權的法案應儘速修法，立法院不可以閃避修法的責任，更是國會過半民進黨的義務。國民黨前立委孫大千孫今(18)日表示，其實，段宜康可能沒有注意到，除了段所關心的「婚姻平權」之外，民進黨包含台北市要不要提名立委姚文智，還有下列幾件事情也是在拖拖拉拉的。

孫大千認為民進黨還有六項事情仍在拖拖拉拉之中，第一，「非核家園」永遠喊得比做的多。一邊喊口號安撫環團，一邊重啟核二廠，順手再附送一座燃燒「乾淨的煤」的深澳電廠。第二，「保護勞工」也是說一套做一套。不但在野時的承諾沒有兌現，執政後更是毫不猶豫的背叛了心中最柔軟的那一塊。