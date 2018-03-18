段宜康批綠婚姻平權拖拉　孫大千反酸提名姚文智更拖

民進黨立委段宜康於臉書發文，認為婚姻平權的法案應儘速修法，立法院不可以閃避修法的責任，更是國會過半民進黨的義務。國民黨前立委孫大千孫今(18)日表示，其實，段宜康可能沒有注意到，除了段所關心的「婚姻平權」之外，民進黨包含台北市要不要提名立委姚文智，還有下列幾件事情也是在拖拖拉拉的。
孫大千認為民進黨還有六項事情仍在拖拖拉拉之中，第一，「非核家園」永遠喊得比做的多。一邊喊口號安撫環團，一邊重啟核二廠，順手再附送一座燃燒「乾淨的煤」的深澳電廠。第二，「保護勞工」也是說一套做一套。不但在野時的承諾沒有兌現，執政後更是毫不猶豫的背叛了心中最柔軟的那一塊。
孫大千指出，第三，「改善低薪」始終是「只聞樓梯響，不見人下來」。原本宣示要提出的具體方案，從去年底，拖到農曆年前，一直到現在仍然不見蹤影。第四，「兩岸政策」遲遲沒有明確立場。從選舉時糊弄大家的那句「維持現狀」，一路混到了現在，還是沒有人搞清楚，民進黨的兩岸主張是什麼？
孫大千認為，第五，台大校長的任命也還在不乾不脆。民進黨是不是要等到把管中閔讀幼稚園時的資料也清查完畢後，才會心甘情願的放手呢？第六，順便替姚文智提醒一下，台北市長到底要不要推人？也還在拖拖拉拉中喔！