NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈男童未交作業　師竟罰「舔廁所」俄總統大選投票開跑　普亭勝券在握天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
政治

段宜康批綠婚姻平權拖拉　孫大千反酸提名姚文智更拖

記者戴祺修／台北報導2018/03/18 09:33
▲民進黨平時勇猛婚姻平權卻拖拖拉拉，前立委孫大千反酸，民進黨還有許多事情都在拖拖拉拉，包含提名立委姚文智參選台北市長。（圖／孫大千提供）
▲民進黨平時勇猛婚姻平權卻拖拖拉拉，前立委孫大千反酸，民進黨還有許多事情都在拖拖拉拉，包含提名立委姚文智參選台北市長。（圖／孫大千提供）

民進黨立委段宜康於臉書發文，認為婚姻平權的法案應儘速修法，立法院不可以閃避修法的責任，更是國會過半民進黨的義務。國民黨前立委孫大千孫今(18)日表示，其實，段宜康可能沒有注意到，除了段所關心的「婚姻平權」之外，民進黨包含台北市要不要提名立委姚文智，還有下列幾件事情也是在拖拖拉拉的。

孫大千認為民進黨還有六項事情仍在拖拖拉拉之中，第一，「非核家園」永遠喊得比做的多。一邊喊口號安撫環團，一邊重啟核二廠，順手再附送一座燃燒「乾淨的煤」的深澳電廠。第二，「保護勞工」也是說一套做一套。不但在野時的承諾沒有兌現，執政後更是毫不猶豫的背叛了心中最柔軟的那一塊。

孫大千指出，第三，「改善低薪」始終是「只聞樓梯響，不見人下來」。原本宣示要提出的具體方案，從去年底，拖到農曆年前，一直到現在仍然不見蹤影。第四，「兩岸政策」遲遲沒有明確立場。從選舉時糊弄大家的那句「維持現狀」，一路混到了現在，還是沒有人搞清楚，民進黨的兩岸主張是什麼？

孫大千認為，第五，台大校長的任命也還在不乾不脆。民進黨是不是要等到把管中閔讀幼稚園時的資料也清查完畢後，才會心甘情願的放手呢？第六，順便替姚文智提醒一下，台北市長到底要不要推人？也還在拖拖拉拉中喔！
 

關鍵字孫大千段宜康管中閔非核家園保護勞工姚文智
陳水扁違規上台　國民黨：政黨輪替

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan