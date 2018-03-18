小股東怨FII申購抽籤有夠難　郭董致歉火速找解套方法

針對有小股東無法進入鴻海子公司富士康工業互聯網，在大陸A股上市的申購說明會，鴻海董事長郭台銘周六（17日）深夜急邀少數媒體，在他位於信義區的住家說明，他對股東致歉，會取消承辦券商以後跟鴻海合作的機會，對當天到現場的股東一律給予5000元車馬費，並強調參與申購抽籤並非無法克服的事，希望盡快協助股東們，否則違背他這輩子做人的誠信。

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市案日前獲大陸證監會通過，市場預估最快可能於3月底或4月在中國大陸上海A股上市。而日前16日上午鴻海透過券商舉辦申購說明會，不過由於只開放給股臨會上有登記的股東，部分股東不得其門而入，且因為法規限制與申購程序複雜，一度引起部分股東不滿，在場工作人員耐心安撫。