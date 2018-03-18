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小股東怨FII申購抽籤有夠難　郭董致歉火速找解套方法

財經中心／綜合報導2018/03/18 10:13
▲針對有小股東抱怨參與FII在大陸A股上市抽籤流程很複雜且又有部分股東無法入場，鴻海董事長郭台銘對小股東致歉。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）
▲針對有小股東抱怨參與FII在大陸A股上市抽籤流程很複雜且又有部分股東無法入場，鴻海董事長郭台銘對小股東致歉。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）

針對有小股東無法進入鴻海子公司富士康工業互聯網，在大陸A股上市的申購說明會，鴻海董事長郭台銘周六（17日）深夜急邀少數媒體，在他位於信義區的住家說明，他對股東致歉，會取消承辦券商以後跟鴻海合作的機會，對當天到現場的股東一律給予5000元車馬費，並強調參與申購抽籤並非無法克服的事，希望盡快協助股東們，否則違背他這輩子做人的誠信。

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市案日前獲大陸證監會通過，市場預估最快可能於3月底或4月在中國大陸上海A股上市。而日前16日上午鴻海透過券商舉辦申購說明會，不過由於只開放給股臨會上有登記的股東，部分股東不得其門而入，且因為法規限制與申購程序複雜，一度引起部分股東不滿，在場工作人員耐心安撫。

為此，郭董周六深夜急邀少數媒體，在他位於信義區的住家說明。綜合媒體報導，他坦言申購說明會確實辦得不夠完善，承辦單位沒有處理好，會進行處分，他向小股東致歉。另外，他認為承辦券商沒有替小股東著想，他非常的生氣，以後會取消承辦券商跟鴻海合作的機會。而對於當天到券商說明會的小股東，他表示將一律給予5000元車馬費。

郭董強調，小股民參加FII抽籤不是不可能的事，否則不會在臨時股東會上承諾大家，他知道有法規上的限制，但並非無法克服，他說會盡快尋求解決的方案，希望周二下班前對小股東說明。對於積極力求方法協助小股東參與像FII抽籤這樣的事情，他認為應該走在前頭，因為後續其他企業赴陸上市都有可能遇到相同問題，大型法人都有專人處理，小股東也應該有人照顧。

 

關鍵字郭台銘郭董fiia股申購抽籤
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