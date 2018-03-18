愛滋男是他！　劉樂妍PO出男方照片警告

日前網路瘋傳一則影片，有一名中國女子身上只包著一條毛巾包，蹲在房間牆邊質問拍攝者：「你是不是真的有愛滋？」拍攝者回答有還安慰她不會傳染，女子聽完崩潰痛哭說：「那你為什麼找我啊！」當時網友都在猜，那個男的是誰？結果劉樂妍不僅公布男方名字，連他的照片都PO了出來，引發網友議論紛紛。

劉樂妍先是轉發這則影片，接著在微博寫說：「你自己叫我不要丟下妳，我相信了，我救妳，然後妳反咬我。妳反咬我而且還背後罵我多事。截屏我都看到了，因為網上傳的到處都是。現在被田慶山傳染愛滋還墮胎兩次，拍這種影片放上網，妳有沒有什麼話要對我說？」