愛滋男是他！　劉樂妍PO出男方照片警告

日前網路瘋傳一則影片，有一名中國女子身上只包著一條毛巾包，蹲在房間牆邊質問拍攝者：「你是不是真的有愛滋？」拍攝者回答有還安慰她不會傳染，女子聽完崩潰痛哭說：「那你為什麼找我啊！」當時網友都在猜，那個男的是誰？結果劉樂妍不僅公布男方名字，連他的照片都PO了出來，引發網友議論紛紛。
劉樂妍先是轉發這則影片，接著在微博寫說：「你自己叫我不要丟下妳，我相信了，我救妳，然後妳反咬我。妳反咬我而且還背後罵我多事。截屏我都看到了，因為網上傳的到處都是。現在被田慶山傳染愛滋還墮胎兩次，拍這種影片放上網，妳有沒有什麼話要對我說？」
文中的田慶山，也叫田小山，是中國的一個製片人，他就是劉樂妍2016年在微博自爆，差點遭《七仙女追愛記》製作人田小山「潛規則」的同一人。劉樂妍當時透露自己雖然逃了出來，但同行有另一名山東女孩也差點被性侵，沒想到這個女孩事後居然翻臉，還要求她刪掉兩人所有的私訊截圖，更要劉樂妍幫忙澄清田小山沒有「強姦未遂」，如果不撤掉文章將對她提告，但劉樂妍不願意刪。
如今影片中的女孩正是這位山東女孩，因此17日晚上8點左右，劉樂妍先是在微博分享自己以前的那篇文章「強姦未遂還惡人先告狀？ 」接著意有所指地寫下：「已經有人把他照片肉搜出來了，大家各自小心吧，因為他都已經得了愛滋，惡意散播給別人。這種人還做童星經紀，各位家長自己小心自己的孩子吧。」
而這個得到愛滋病兼童星經紀兼強姦未遂的男人，就是劉樂妍口中的田小山（田慶山），只不過在此人照片PO出不久後，劉樂妍便刪掉了這篇微博，也不知是不是遭受什麼壓力。