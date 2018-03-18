豐原慈濟宮文昌季　考生祈福三獻禮

三獻禮儀式由副主任委員洪獻堂、豐原區長唐益滄、市府教育局專門委員郭明洲等、以及各國小、國中、高中校長等主獻官，考生每人手持提倡「諸惡莫作，眾善奉行」的文昌帝君陰騭文。

豐原慈濟宮於17日舉辦考生祈福三獻禮儀式，以芹菜、青蔥、菜頭以及象徵包高中的包子，糕，粽子等深具涵意的供品，向文昌帝君行三獻禮儀式；現場聚集數百名考生鑽轎底祈福，並敲祈褔鐘、寫祈願祈福卡掛在祈福樹上，祈求文昌帝君和媽祖賜福，考試順利金榜題名。

三獻禮後隨後同時進行慈濟宮志發表，慈濟宮主委鄭文鑫及立委江啟臣與在現場的貴賓們，一起參與這神聖且意義非凡的發表會。豐原慈濟宮鄭主委表示，慈濟宮是在地豐原人虔誠的信仰中心，有約近300年歷史的慈濟宮媽祖婆一直庇佑著豐原子弟。

編修完成的「慈濟宮志」，記載著豐原慈濟宮珍貴的文化資產、重要祭典與節慶活動等紀錄，係由豐原慈濟宮祭祀組長郭銘勳，帶領著豐原慈濟宮文化志工編輯小組，在豐原慈濟宮管理委員會的全力支持下，展開企畫、籌備、各項編輯、撰寫等順利完成。

▲豐原慈濟宮舉辦考生祈福三獻禮儀式，祈求文昌帝君和媽祖賜福。（圖／豐原慈濟宮提供2018.3.17）

立委江啟臣致詞表示，考試不單在考卷上，人生中處處都在考試，並勉勵各位考生不要抱佛腳，不要過分緊張亦不可大意，準備考試應盡心盡力；即使失敗也不要氣餒，而要保持平常心，因為這次失敗將會為下一次的成功奠定基礎。