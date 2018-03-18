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青年洄游台南將軍社區　開創蘆筍產業新價值

記者黃文博／台南報導2018/03/18 11:22
▲農委會副主委李退之訪問將軍社區，關切農村產業及青年返鄉議題。（圖／記者黃文博攝，2018.03.18）
▲農委會副主委李退之訪問將軍社區，關切農村產業及青年返鄉議題。（圖／記者黃文博攝，2018.03.18）

台南市將軍區將軍社區從105年開始參與農委會水土保持局辦理之大專生洄游計畫，106年返鄉青年徐麗敏及蔡仕霖提案獲勞動部多元開發方案成立「地利小食」，作為將軍社區農村再生與產業發展之基地，並結合在地青農全力發展將軍社區蘆筍產業。 　　

今年將軍社區以在地青農與社區媽媽組成團隊，爭取行政院農業委員水土保持局推動之「青年回留農村創新研究示範計畫」，其計畫目的為鼓勵社區組織或青年依所發掘之農村或農業相關問題導入創意構想，以共同合作之方式提出創新研究計畫，創造農村三生新價值及協助產業跨域及特色亮點等區域發展。

水保局台南分局表示，將軍社區近年來積極透過大專生洄游計畫、青年回留農村計畫實踐農村議題之解決，以將軍社區為核心，鏈結地利小食、回留青年、在地農友、社區媽媽及銀髮長輩，擴大蘆筍產業之多方參與，已建立蘆筍六級產業推動平台之發展基礎。 　　

農委會副主委李退之為台南在地人，對農村產業及青年返鄉議題相當關切，到訪將軍社區，相當肯定青年夥伴參與農村再生蘆筍產業跨域計畫，透過計畫協助農村導入青年人力，將理想及對農村的熱忱落實於社區之深耕經營，將社區的特色整合串聯，不僅能解決農村問題，且能開創出農村的新價值，也讓更多青年回留農村產業，達到雙贏的局面。

關鍵字將軍社區大專生洄游計畫李退之農委會
雲林家扶助學金　打破偏鄉標籤色彩中斷20多年　西螺鎮南宮恢復謁祖

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