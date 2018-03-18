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中斷20多年　西螺鎮南宮前往南投松柏嶺受天宮祖廟謁祖

記者郭春輝／雲林報導2018/03/18 11:52
▲中斷20多年後，西螺鎮南宮再度往南投松柏嶺受天宮祖廟謁祖。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.18）
▲中斷20多年後，西螺鎮南宮再度往南投松柏嶺受天宮祖廟謁祖。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.18）

主祀「北極玄天上帝」的西螺鎮南宮，中斷20多年的謁祖進香之旅，今（107）年再度舉行，18日由主委廖晃勇率同各界首長參拜後起駕，數百位信徒隨香下，浩浩蕩蕩前往南投松柏嶺受天宮祖廟謁祖，場面盛大。

18日上午8時許，數百位帝爺公隨香信徒已擠爆鎮南宮廣場，在廖主委主持下，包括鎮長鄭玲惠．鎮代會主席鍾任明、副主席童子旻、前縣議員蔡德福、楊國寬等地方人士向玄天上帝祭拜後起駕。


▲鎮南宮鎮宮之寶「百年香擔」也隨駕進香。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.18）

主委廖晃勇說，該宮前往松柏嶺受天宮祖廟謁祖是20多年前的事，今年在委員會一致同意下，特號信徒前往謁祖進香，反映熱烈，有數百人報名。當天進香團除帝爺公神尊及輪轎外，鎮南宮鎮宮之寶「百年香擔」也加封條後一起前往祖廟。


▲主委廖晃勇與委員們請示帝爺公何時移駕？（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.18）

廖主委說，供奉玄天上帝的鎮南宮，雖然改建只有六十多年，但創廟已有一百多年，宮前設有「龜蛇池」，飼養許多龜蛇，是帝爺公腳力的象徵，也成為該宮的特有景點。

鎮南宮謁祖進香團在中午抵達受天宮祖廟，午餐後進行交香團拜儀式，下午過境彰化水尾震威宮，傍晚返回西螺後，從口店土地公廟前步行回鑾，晚上則以平安宴款待隨香信徒，當晚7時舉行入火安座儀式。


▲鎮南宮廟前飼養許多「龜蛇」，象徵是帝爺公腳力。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.18）

據考證，北極玄天上帝是明朝鎮邦護國之神，也是降妖伏魔之戰神，民間尊稱祂為「帝爺公」，在台灣同媽祖一樣，擁有眾多信徒神明之一。玄天上帝是「太陰化生，水位之精，虛危上應，龜蛇合形，周行六合，威懾萬靈」；因此，北帝屬水，當能治水降火，解除水火之患。明代宮內多建真武廟就為祈免水火之災。北帝鎮攝龜精蟒靈於腳下的功勞，又被元始天尊封其為玄天上帝。

祂也是北極星的化身，可指引船隻航行於正確方向，不會迷失於海上，故有「水神」之稱。玄天上帝赤足仗劍，狀貌威武，亦是著名的武神、戰神。傳說，明太祖朱元璋曾獲真武大帝護佑而躲過敵兵追殺，登基後冊封其為玄天上帝，民間則尊之為北極玄天上帝。

關鍵字西螺鎮南宮松柏嶺玄天上帝
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