川普簽署臺旅法　陳菊：臺美關係的一大步

由高雄市長陳菊率領的市政參訪團於美東時間17日下午8時許抵達紐約甘迺迪機場，受到駐外大使和僑胞代表的熱烈歡迎。身為臺灣旅行法通過生效後訪美的第一位地方首長，陳菊在機場接受媒體採訪時表示，感謝美方對於強化臺美關係展現的善意與支持，此法的通過對臺美關係而言是很重要的一大步，盼臺灣能有更多的國際空間。

「臺灣旅行法案」是美國聯邦眾議院及參議院分別於107年一、二月間通過，完成國會立法程序後，美國總統川普於美東時間3月16日正式簽署生效，內容鼓勵美國行政部門進一步放寬與臺灣官方交往及互動的限制，有助促進臺美官方交流，提升臺美關係。