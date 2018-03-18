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川普簽署臺旅法　陳菊：臺美關係的一大步

記者宋德威、陳佩琪／高雄報導2018/03/18 11:56
▲陳菊市長受到駐外大使和僑胞代表的熱烈歡迎，也感謝美方對於強化臺美關係展現的善意與支持。（圖／高市府提供, 2018.03.18）
▲陳菊市長受到駐外大使和僑胞代表的熱烈歡迎，也感謝美方對於強化臺美關係展現的善意與支持。（圖／高市府提供, 2018.03.18）

由高雄市長陳菊率領的市政參訪團於美東時間17日下午8時許抵達紐約甘迺迪機場，受到駐外大使和僑胞代表的熱烈歡迎。身為臺灣旅行法通過生效後訪美的第一位地方首長，陳菊在機場接受媒體採訪時表示，感謝美方對於強化臺美關係展現的善意與支持，此法的通過對臺美關係而言是很重要的一大步，盼臺灣能有更多的國際空間。

「臺灣旅行法案」是美國聯邦眾議院及參議院分別於107年一、二月間通過，完成國會立法程序後，美國總統川普於美東時間3月16日正式簽署生效，內容鼓勵美國行政部門進一步放寬與臺灣官方交往及互動的限制，有助促進臺美官方交流，提升臺美關係。

陳菊表示，自由民主是普世價值，臺美關係友好密切，交流頻繁，雙方互動往來有很深厚長遠的基礎。但臺灣在國際上受到很大的艱難，臺灣旅行法能獲得美國國會通過及川普總統簽署，顯示美方對進一步強化臺美關係，展現了十分的善意，對雙方關係而言是很重要的一大步，可望為臺灣爭取更多的國際空間。

陳菊這一次赴美主要是應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請發表演說，並率團考察與高雄城市發展相關的市政建設，將以實際行動展現對臺美關係的支持與重視，當面感謝美國朋友們對台灣的支持，期望未來雙方在互惠互利原則下，持績深化彼此的交流與互動。

關鍵字川普臺旅法陳菊
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