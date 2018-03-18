蔡阿嘎出賣孕妻「二伯」床照　網友：你還活著嗎？

▲蔡阿嘎老婆「二伯」睡覺的照片被偷拍，還放上網路，老公大笑她豪邁的睡姿。（圖／翻攝 蔡阿嘎臉書, 2018.03.18）

網紅蔡阿嘎跟老婆「二伯」，今年一月在網路上宣布懷孕成功，接下來還與網友互動，幫小孩取綽號「蔡桃貴」，也公布「蔡桃貴」的性別是男生。從受孕到懷孕的這段過程，夫妻倆都大方的在社群網站上與網友們分享，而蔡阿嘎這回竟然出賣老婆「二伯」的床照，讓網友們都替他捏把冷汗。

蔡阿嘎半夜醒來看到老婆的睡姿，先大笑一番，然後拍照上傳與網友分享，照片中老婆穿著黑色細肩帶睡覺，而她的右腿打開跨在抱枕上，右手彎曲的放在胸部旁邊，重要部位蔡阿嘎都用貼圖遮住，不過老婆的形象完全被毀了，蔡阿嘎還說：「嘛哈哈哈哈~差點沒笑死!!!孕婦的姿勢好豪邁喔!!!!」

這張私密的睡覺床照被蔡阿嘎偷拍分享後，引來許多網友留言，有網友讚美：「二伯真的是孕婦嗎⋯⋯身材還是很好ㄝ」，另外也有網友留言：「你還活著嗎？」、「 跪主機板吧！爸爸」、「阿嘎我們會緬懷你的」，非常擔心他曝光了老婆大人的照片後，會不會遭遇危險。

而老婆起床後看到自己的睡姿被公開了，無奈的發了一篇文：「每次睡醒滑手機，都會有新驚喜啊～～～～」，順便告訴老公高鐵票買好了，也帶了先生的卡，要帶媽媽一起去購物，反擊蔡阿嘎洩照一事。



▲「二伯」睡醒後發現被偷拍，鬧脾氣的告訴老公要回娘家了。（圖／翻攝 二伯臉書, 2018.03.18）