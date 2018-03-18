NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈路跑公開賽　用雙腳為笨港進香法官招募被警告　馬查多：沒什麼天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
娛樂

蔡阿嘎出賣孕妻「二伯」床照　網友：你還活著嗎？

娛樂中心／綜合報導2018/03/18 13:47
▲蔡阿嘎自從宣布老婆懷孕後，常在網路上分享夫妻倆的生活。（圖／翻攝 蔡阿嘎臉書, 2018.03.18）
▲蔡阿嘎自從宣布老婆懷孕後，常在網路上分享夫妻倆的生活。（圖／翻攝 蔡阿嘎臉書, 2018.03.18）

網紅蔡阿嘎跟老婆「二伯」，今年一月在網路上宣布懷孕成功，接下來還與網友互動，幫小孩取綽號「蔡桃貴」，也公布「蔡桃貴」的性別是男生。從受孕到懷孕的這段過程，夫妻倆都大方的在社群網站上與網友們分享，而蔡阿嘎這回竟然出賣老婆「二伯」的床照，讓網友們都替他捏把冷汗。


▲蔡阿嘎老婆「二伯」睡覺的照片被偷拍，還放上網路，老公大笑她豪邁的睡姿。（圖／翻攝 蔡阿嘎臉書, 2018.03.18）

蔡阿嘎半夜醒來看到老婆的睡姿，先大笑一番，然後拍照上傳與網友分享，照片中老婆穿著黑色細肩帶睡覺，而她的右腿打開跨在抱枕上，右手彎曲的放在胸部旁邊，重要部位蔡阿嘎都用貼圖遮住，不過老婆的形象完全被毀了，蔡阿嘎還說：「嘛哈哈哈哈~差點沒笑死!!!孕婦的姿勢好豪邁喔!!!!」

這張私密的睡覺床照被蔡阿嘎偷拍分享後，引來許多網友留言，有網友讚美：「二伯真的是孕婦嗎⋯⋯身材還是很好ㄝ」，另外也有網友留言：「你還活著嗎？」、「 跪主機板吧！爸爸」、「阿嘎我們會緬懷你的」，非常擔心他曝光了老婆大人的照片後，會不會遭遇危險。

而老婆起床後看到自己的睡姿被公開了，無奈的發了一篇文：「每次睡醒滑手機，都會有新驚喜啊～～～～」，順便告訴老公高鐵票買好了，也帶了先生的卡，要帶媽媽一起去購物，反擊蔡阿嘎洩照一事。


▲「二伯」睡醒後發現被偷拍，鬧脾氣的告訴老公要回娘家了。（圖／翻攝 二伯臉書, 2018.03.18）

關鍵字蔡阿嘎二伯蔡桃貴
周董香港開唱　秀出八塊肌李敖夢中情人是她　曾私藏裸體海報

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan