NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈影／美哭！ 2萬公尺高空拍下極光小S聞李敖辭世　祝一路好走天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
生活

噁！家人如廁後不沖馬桶　為省水搞得屋裡臭氣沖天

生活中心／綜合報導2018/03/18 12:10
▲家人為了省水如廁後不沖馬桶。（示意圖／取自報怨公社）
▲家人為了省水如廁後不沖馬桶。（示意圖／取自報怨公社）

如廁後不馬上沖水，隔一段時間味道就會很嚇人！有網友指出，家人為了省水要求大家不要每上一次廁所就沖一次馬桶，認為這樣很浪費，網友長期處在臭氣沖天的環境下忍不住抱怨，到底要上多少次才能沖水？其他網友看了也直說：「受不了！」

原 PO 在臉書社團「報怨公社」抱怨，家人曾說他上一次廁所沖一次水是浪費水，並指「我家那一口很少在沖水，想到才沖，你不知道男生尿多腥多臭，味道很久才會消失ㄟ」，他表示，每次上廁所都要檢查坐墊有沒有尿，有時尿還噴到馬桶上，直言如果是公廁很多人上就算了，自己家裡還這樣，讓他不禁問道：「請問你們是要上幾次尿，才能沖一次水？」「阿不然是只有大號才能沖水？」

其他網友看了也紛紛留言：「+ 1 我媽媽也會這樣......每次上廁所還會要求衛生紙只能用一張......就是要省到底~~唉」、「每次沖，不每次沖以後還要用清潔劑洗馬桶，更浪費又不環保」、「小便小沖，大便大沖。DIY 裝個兩段式沖水就好囉 」、「水費才多少 給 100 盡量充」、「每次都要充，因為尿放個十分鐘會很多細菌，大號更容易生菌，健康比較重要」、「我都因為這樣每天卯起來洗馬桶~都不知道尿騷味有多噁心......哭哭...（不說了，來去洗馬桶）」。

 

關鍵字如廁省水馬桶尿騷味衛生
扁違「四不」　作家：中監敢放屁？金剛猩猩「寶寶」到荷蘭　繁衍後代

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan