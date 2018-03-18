噁！家人如廁後不沖馬桶　為省水搞得屋裡臭氣沖天

如廁後不馬上沖水，隔一段時間味道就會很嚇人！有網友指出，家人為了省水要求大家不要每上一次廁所就沖一次馬桶，認為這樣很浪費，網友長期處在臭氣沖天的環境下忍不住抱怨，到底要上多少次才能沖水？其他網友看了也直說：「受不了！」

原 PO 在臉書社團「報怨公社」抱怨，家人曾說他上一次廁所沖一次水是浪費水，並指「我家那一口很少在沖水，想到才沖，你不知道男生尿多腥多臭，味道很久才會消失ㄟ」，他表示，每次上廁所都要檢查坐墊有沒有尿，有時尿還噴到馬桶上，直言如果是公廁很多人上就算了，自己家裡還這樣，讓他不禁問道：「請問你們是要上幾次尿，才能沖一次水？」「阿不然是只有大號才能沖水？」