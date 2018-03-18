影／土地伯公聖誕千秋　牲禮花果致祭祝壽

每年農曆2月2日，是福德正神的聖誕日。福德正神土地公在台灣的民間信仰中，可以說是信眾最多、最被重視的神祉。尤其在傳統務農的美濃客家小鎮，福德正神甚至被尊稱為「土地伯公」。

美濃有超過400多座的福德祠（又稱伯公壇），不論是山頭河邊、街頭巷尾、鄉間田野，到處都可以看得到伯公壇，每逢農曆2月2日伯公生，善男信女都會備牲禮花果致祭，也有搭台演戲、舉辦種活動以示祝賀聖誕千秋。



▲第2代的伯公壇，是以傳統天圓地方墓塚式的造型，立有福德正神香座位石碑及供桌、香爐，接受民眾致祭參拜。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.18）

在美濃最有名的伯公壇，是位於靈山山腳下的瀰濃庄開基伯公壇，相傳是先民因協助清軍剿滅朱一貴民變事件有功，於乾隆元年（西元1736年），賜准從屏東六堆武洛，前來瀰濃移居開墾。至於最早的伯公壇，是位於黃蝶翠谷的東勢坑。應該是明永曆15年（西元1661年）鄭成功來瀰濃屯兵練武，隨著明朝將士所帶來的土地公。



▲美濃最早的伯公壇，是位於黃蝶翠谷的東勢坑。應該是明永曆15年（西元1661年）鄭成功來瀰濃屯兵練武，隨著明朝將士所帶來的土地公。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.18）

在本省大多數的土地公祠，裡面供奉的幾乎都是單尊的土地公，但是在美濃月光山登山步道入口處的東光寮伯公壇，裡面供奉的「伯公伯婆」，可以說是誠屬少見。



▲在美濃月光山登山步道入口處的東光寮伯公壇，裡面供奉的「伯公伯婆」，可以說是誠屬少見。（圖／記者許薰方攝，2018.03.18）

美濃地區現今的伯公壇，有著3種不同的造型。第1代的伯公壇，是在一棵有靈性的大樹、或是石頭，圍綁紅色的布條，安個香爐，被尊稱為樹頭公或是石頭公接受膜拜；第2代的伯公壇，是以傳統天圓地方墓塚式的造型，立有福德正神香座位石碑及供桌、香爐，接受民眾致祭參拜；第3代的伯公壇，則是目前一般磚造結構有屋頂牆壁的建築，普通稱為「福德祠」、「伯公壇」。



▲傳統的福德正神香座位石碑。（圖／記者許薰方攝，2018.03.18）

至於伯公壇內土地公的造型，有分泥塑金身、木雕金身、福德正神香座位石碑。至於土地公的位階，又分為5個等級，分別是： 1等省級土地公，穿紅色衣服戴七彩冠；2等縣級土地公，穿黃色衣服戴五彩冠；3等村里級土地公， 穿藍色衣服戴彩冠；4等住店級土地公，穿綠色衣服戴文帽；5等山頭土地公，穿白色衣服戴文帽。

如果土地公辦事能力強，又能庇護造福鄉里，早期甚至還會被皇帝欽賜加官進爵，豈不令人嘖嘖稱奇。



▲瀰濃庄開基伯公壇，相傳是先民因協助清軍剿滅朱一貴民變事件有功，於乾隆元年（西元1736年），賜准從屏東六堆武洛，前來瀰濃移居開墾。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.18）