地方萬花筒》影／彰化媽加持　近3千人用雙腳為笨港進香

▲2018南瑤宮媽祖盃全國路跑公開賽，吸引近3千名來自全國各地的跑者參與，用雙腳為笨港進香「踏」響第一砲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

彰化市「南瑤宮媽祖盃全國路跑賽」今年首度舉辦，18日登場，總計近3千人以上共襄盛舉此一有「彰化媽」加持的路跑活動，南瑤宮媽祖盃全國路跑為南瑤宮笨港進香活動吹起哨角，南瑤宮管理人-市長邱建富說，3月24日起即將展開為期八天七夜的「三媽愛潦溪」盛會，歡迎大家來參與。

為推廣南瑤宮禡祖文化，並培養國民愛好運動習慣，促進身心健康，首度舉辦的「2018南瑤宮媽祖盃全國路跑公開賽」，於3月18日上午熱烈舉行，為笨港進香打響第一砲，彰化南瑤宮前往的笨港進香活動，輪到「三媽六」主辦，由於有「三媽愛潦溪」的慣例，回鑾時，必須涉水橫橫度濁水溪。



▲2018南瑤宮媽祖盃全國路跑公開賽，吸引近3千名來自全國各地的跑者參與，用雙腳為笨港進香「踏」響第一砲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

邱建富表示，媽祖盃全國路跑比賽的範圍在市區內，起跑點與終點均在旭光西路成功公園前，有來自全國各地愛好路跑的朋友，包括第一階段網路報名的2千2百多人，以及第二階段在南瑤宮服務台受理報名的3百名。



▲2018南瑤宮媽祖盃全國路跑公開賽，吸引近3千名來自全國各地的跑者參與，用雙腳為笨港進香「踏」響第一砲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

這項由彰化南瑤宮、彰化市體育會聯合主辦，彰化市體育會田徑委員會承辦的「南瑤宮媽祖盃全國路跑賽」，比賽分為10公里與5公里都各男女分組、共四組同步舉行，18日上午6時、6時20分依序鳴槍起跑，各組前六名獲頒1千至5千元不等的獎金。



▲2018南瑤宮媽祖盃全國路跑公開賽，吸引近3千名來自全國各地的跑者參與，用雙腳為笨港進香「踏」響第一砲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

各組前六名名單如下：(一) 10公里男子組：林威揚、李國慶、張智銓、李立軍、姜琪瑞、黃揚勝(二)10公里女子組：賴庭萱、洪雅娟、吳伊婷、姚宣瑜、許靜宜、賴佩君(三)5公里男子組：陳威廷、劉丞恩、林聖哲、賴暐明、曾韋量、楊士儀(四)5公里女子組：陳貞臻、許玉芳、黃柳莓、周辰蓉、吳彩凌、傅淑亭。



▲2018南瑤宮媽祖盃全國路跑公開賽，吸引近3千名來自全國各地的跑者參與，用雙腳為笨港進香「踏」響第一砲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

另全程完賽者，則享「贈好禮」並參加加碼「摸彩送大禮」的優惠活動，其中，「贈好禮」部分的好禮，包括送：摸彩券、紀念衫、完賽紀念獎牌1面、水、餐點1份、活動限量媽祖平安符、金箔貼紙、南瑤宮媽祖束口袋（5公里）、南瑤宮媽祖限量書包（10公里），以及成績證書等；至於加碼的摸彩大禮部分，則是49吋電視、平板電腦、旅行箱與腳踏車等，好禮加大禮林林總總。