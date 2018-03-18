NBA／哈登32分轟走鵜鶘　鵜鶘主帥：哈登是MVP

火箭今(18)日作客紐澳良，火箭一哥James Harden繳出全場最高32分11籃板8助攻的準大三元好表現，幫助火箭以107:101擊敗同為西南組的鵜鶘，不僅穩做聯盟龍頭寶座，也確定拿下分組第1 。

火箭今日團隊命中率僅有42.4%，但三分球飆進15顆比鵜鶘多出7顆是致勝關鍵，Chris Paul攻下次高的21分8籃板5助攻，Trevor Ariza挹注17分，Clint Capela繳「雙十」13分11籃板。