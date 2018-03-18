NBA／哈登32分轟走鵜鶘　鵜鶘主帥：哈登是MVP

火箭今(18)日作客紐澳良，火箭一哥James Harden繳出全場最高32分11籃板8助攻的準大三元好表現，幫助火箭以107:101擊敗同為西南組的鵜鶘，不僅穩做聯盟龍頭寶座，也確定拿下分組第1 。
火箭今日團隊命中率僅有42.4%，但三分球飆進15顆比鵜鶘多出7顆是致勝關鍵，Chris Paul攻下次高的21分8籃板5助攻，Trevor Ariza挹注17分，Clint Capela繳「雙十」13分11籃板。
此役過後Paul成為史上第4位生涯至少8000助攻、2000抄截的球員，不過對今日表現Paul表示，「我們應該可以在最後關鍵打得更好，做出更好的戰術，但我們接受這場勝利。」
賽前鵜鶘主帥Alvin Gentry雖力挺自家一哥Anthony Davis，但和火箭或是暴龍戰績相較下居劣勢，所以理所當然的表示Harden應該當選年度MVP，「Harden是名終結者，他投進了很多關鍵球。」
對此Harden回應，「能從其他教練聽到這個肯定，感覺很不賴，尤其是對手教練。」
鵜鶘則以 Davis攻下全隊最高26分13籃板為最佳， Jrue Holiday貢獻19分6籃板8助攻，替補出賽的Ian Clark挹注17分。